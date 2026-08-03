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Ghaziabad News: युवाओं में बढ़ रहीं हड्डी और जोड़ों की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में 20 से 25 साल की उम्र के 15 फीसदी युवाओं में हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, जीवनशैली में बदलाव, लंबे समय तक बैठना और मोटापा इसके मुख्य कारण हैं। नियमित व्यायाम और फिजियोथैरेपी से राहत मिल सकती है।

Ghaziabad News: युवाओं में बढ़ रहीं हड्डी और जोड़ों की समस्या

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। 20 से 25 साल की उम्र के 15 फीसदी युवाओं में हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पतालों के हड्डी रोग विभाग में आने वाले मरीजों से यह आंकड़ा सामने आया है। चिकित्सकों की मानें तो दिनचर्या में बदलाव से युवाओं पीढ़ी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। एमएमजी अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में रोजाना 150 से 200 मरीज और संयुक्त जिला अस्पताल में 100 से 120 मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। बारिश के बाद आए मौसम में बदलाव से आर्थोपेडिक की ओपीडी में डिस्क स्लिप, सर्वाइकल, घुटने का दर्द, कमर दर्द और अन्य जोड़ों के दर्द के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। एमएमजी अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. शेखर यादव ने बताया कि गर्मी में भी जोड़ों के दर्द की शिकायत कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों की जीवनशैली काफी बदल गई है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता मोटापा भी जोड़ों के दर्द का बड़ा कारण बन रहा है। इनमें घुटनों के दर्द के मरीज सबसे ज्यादा होते हैं। कई मरीजों में आर्थराइटिस या घुटनों की कार्टिलेज घिसने की समस्या सामने आती है। ऐसे मरीजों को दवाओं के साथ नियमित व्यायाम और फिजियोथैरेपी की जरूरत होती है, तभी उन्हें स्थायी राहत मिल सकती है。

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फिजियोथैरेपी से लाभ

एमएमजी अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट डा. सैयद जौहर नकवी का कहना है कि ओपीडी में 100 से 130 मरीजों की ओपीडी हो रही है। इन मरीजों में करीब 15 फीसदी मरीज 25 साल की उम्र के युवक, 40 साल की उन्र के 50 फीसदी मरीज और 60 साल की उम्र के 35 फीसदी मरीज शामिल हैं। गर्मी में जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल की समस्या के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। इन मरीजों में 60 प्रतिशत महिला और 40 फीसदी पुरुष शामिव हैं। फिजियोथैरेपिस्ट डा. अभिषेक मिश्रा का कहना है कि सड़क पर गड्ढ़ों की वजह से बाइक सवार लोगों को डिस्क स्लिप की समस्या ज्यादा हो रही है।

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बचाव

दर्द वाले स्थान की गर्म सिकाई करें

कमर दर्द वाले मरीज आगे की ओर न झुके

वजनी सामान ना उठाएं

सीढ़ियां चढ़ने से बचें

नियमित स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम करें

लोगों की जीवनशैली बदलाव और नियमित व्यायाम ना करने से हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या बढञी हैं। उठने-बैठने के गलत पोश्चर से भी शरीर के लिए नुकसानदेह है। हड्डियों में समस्या पर लोगों को तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते बीमारी को काबू किया जा सके। - डा. एसएन सिंह, हड्डी रोग विशेषज्ञ, संयुक्त जिला अस्पताल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हड्डी और जोड़ों में दर्द के लिए कितने प्रतिशत युवा प्रभावित हैं?
20 से 25 साल की उम्र के 15 फीसदी युवाओं में हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है।
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