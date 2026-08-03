Ghaziabad News: युवाओं में बढ़ रहीं हड्डी और जोड़ों की समस्या

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। 20 से 25 साल की उम्र के 15 फीसदी युवाओं में हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पतालों के हड्डी रोग विभाग में आने वाले मरीजों से यह आंकड़ा सामने आया है। चिकित्सकों की मानें तो दिनचर्या में बदलाव से युवाओं पीढ़ी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। एमएमजी अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में रोजाना 150 से 200 मरीज और संयुक्त जिला अस्पताल में 100 से 120 मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। बारिश के बाद आए मौसम में बदलाव से आर्थोपेडिक की ओपीडी में डिस्क स्लिप, सर्वाइकल, घुटने का दर्द, कमर दर्द और अन्य जोड़ों के दर्द के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। एमएमजी अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. शेखर यादव ने बताया कि गर्मी में भी जोड़ों के दर्द की शिकायत कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों की जीवनशैली काफी बदल गई है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता मोटापा भी जोड़ों के दर्द का बड़ा कारण बन रहा है। इनमें घुटनों के दर्द के मरीज सबसे ज्यादा होते हैं। कई मरीजों में आर्थराइटिस या घुटनों की कार्टिलेज घिसने की समस्या सामने आती है। ऐसे मरीजों को दवाओं के साथ नियमित व्यायाम और फिजियोथैरेपी की जरूरत होती है, तभी उन्हें स्थायी राहत मिल सकती है。