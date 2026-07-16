छेड़खानी करने से रोका तो दबंग ने 15 वर्षीय किशोरी को चौथी मंजिल से फेंका, हालत नाजुक

छेड़खानी करने से रोका तो दबंग ने 15 वर्षीय किशोरी को चौथी मंजिल से फेंका, हालत नाजुक
गाजियाबाद के कौशांबी स्थित भोवापुर एक 15 वर्षीय किशोरी ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो दूसरे धर्म के दबंग ने उसे चौथी मंजिल से फेंक दिया। बच्ची
कौशांबी थाना क्षेत्र के भोवापुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दूसरे धर्म के दबंग युवक ने 15 वर्षीय किशोरी को चौथी मंजिल से फेंक दिया। किशोरी को गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।
भोवापुर में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह पिछले लगभग दस साल से किराये के मकान में रह रहे हैं। पास में ही किराये पर रहने वाला शहनवाज उर्फ शानू आए दिन उनकी 15 वर्षीय बेटी से छेड़खानी करता था। कुछ दिन पहले बेटी के विरोध करने पर शानू ने उसके साथ मारपीट भी की थी।
सामान लेने निकले थी
बुधवार की रात लगभग दस बजे उनकी बेटी पास की दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। रास्ते में शानू ने उनकी बेटी को पकड़ लिया और जबरन खींचते हुए अपने कमरे पर ले गया। इसके बाद जान से मारने की नीयत से उनकी बेटी को इमरात की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।
किशोरी की हालत गंभीर
शोर मचने पर वह घर से बाहर आईं तो बेटी लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी थी। वह बेटी को पास के अस्पताल में ले गईं, जहां से उसे दिल्ली की जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।
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