रेलवे स्टेशनों की लाइव फीड सरहद पार भेजता था गैंग, लगाए थे CCTV कैमरे; SIT ने 9 को दबोचा
गिरोह में कम उम्र के ऐसे लड़कों को शामिल किया जाता था जो कि तकनीकी रूप से दक्ष हो जैसे मोबाइल मैकेनिक, सीसीटीवी ऑपरेटर और कंप्यूटर मैकेनिक या फिर जिन्हें तत्काल पैसों की जरूरत होती है।
गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस ने 14 मार्च को विदेश सूचना भेजने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की थी।
एसआईटी ने इन आरोपियों से पूछताछ के बाद अब इस गैंग के 9 और अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनमें 5 नाबालिग हैं। पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इन आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और दो सीसीटीवी कैमरे बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक 14 मार्च को गिरफ्तार आरोपी रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की जगहों के वीडियो बनाकर कुछ लोगों को भेज रहे थे और पैसे का लालच देकर इस काम को करने के लिए युवाओं को आकर्षित कर रहे थे। 17 मार्च को इन आरोपियों से पूछताछ की गई जिसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
फोन में एक एप इंस्टॉल किया गया था
पुलिस के मुताबिक गैंग के संचालक नौशाद अली और समीर उर्फ शूटर फरार हैं। पूरा नेटवर्क सीमापार से संचालित हो रहा था। जांच में सामने आया है कि आरोपियों के फोन में एक एप इंस्टॉल किया गया था। इस एप को ऑपरेट करने के लिए सीमापार से ही ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई थी। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सिम आधारित सीसीटीवी कैमर लगाए, जिनकी फीड भी सीमापार शेयर की जा रही थी।
50 महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की थी तैयारी
एसआईटी ने छापेमारी के दौरान इन कैमरों को बरामद कर लिया है। जांच में पता चला है कि गिरोह की योजना देश के 50 अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर इसी तरह के जासूसी कैमरे लगाने की थी। मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
500 से 5000 रुपये तक मिलते थे
भारतीय सिम नंबरों पर व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओटीपी विदेश भेजे जाते थे ताकि वहां से भारतीय नंबरों वाले अकाउंट संचालित किए जा सकें। जांच में सामने आया है कि एक ओटीपी शेयर करने के बदले इन्हें 500 से 5000 रुपये तक मिलते थे। गिरोह में कम उम्र के ऐसे लड़कों को शामिल किया जाता था जो कि तकनीकी रूप से दक्ष हो जैसे मोबाइल मैकेनिक, सीसीटीवी ऑपरेटर और कंप्यूटर मैकेनिक या फिर जिन्हें तत्काल पैसों की जरूरत होती है।
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