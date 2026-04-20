लोनी: पतंग लूटने के चक्कर में तालाब में गिरा 7 वर्षीय मासूम, कल रात से तलाश जारी
बुध नगर डाबर तालाब कॉलोनी में रहने वाले आरिफ बेहटा नहर रोड स्थित एक फैक्टरी में नौकरी करते है। उन्होंने बताया कि सात वर्षीय पुत्र आतिफ को करीब छह बजे घर से दूध लेने के भेजा था। घर पर दूध देने के बाद वह बाहर चला गया। पुत्र कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो का छात्र है।
अंकुर विहार थाना क्षेत्र की डाबर तालाब कॉलोनी स्थित श्मशान घाट के पास रविवार शाम पतंग लूटने के चक्कर में सात वर्षीय आतिफ तालाब में गिर गया। देर शाम तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिस पर परिजनों को घटना का पता चला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू टीम के साथ मासूम की तलाश के लिए अभियान चलाया। रात तक मासूम के न मिलने पर अभियान को रोका गया।
बुध नगर डाबर तालाब कॉलोनी में रहने वाले आरिफ बेहटा नहर रोड स्थित एक फैक्टरी में नौकरी करते है। उन्होंने बताया कि सात वर्षीय पुत्र आतिफ को करीब छह बजे घर से दूध लेने के भेजा था। घर पर दूध देने के बाद वह बाहर चला गया। पुत्र कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो का छात्र है। देर शाम तक पुत्र के घर न लौटने पर वह उसे तलाशने के लिए बाहर निकले।
अंदर तालाब की ओर जाता हुआ दिखाई दिया
इस दौरान कॉलोनी के बच्चों ने बताया कि आतिफ श्मशान घाट में तालाब के पास पतंग पकड़ने के लिए गया था। श्मशान घाट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में वह अंदर तालाब की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने करीब 10 36 पर मामले की जानकारी पुलिस को दी।
पता नहीं चल सका
सूचना मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल विभाग और नगर पालिका ने स्थानीय लोगों की सहायता से तलाशी अभियान चलाया। रात करीब डेढ़ बजे तक उसका पता नहीं चल सका। अंधेरे के चलते रेस्क्यू टीम को अभियान रोकना पड़ा।
परिवारवालों का रो रोकर बुरा हाल
कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि देर रात तक मासूम का पता नहीं चल सका था। मासूम की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। पुलिस, दमकल कर्मी और स्थानीय गोताखोर टीम मासूम की तलाश में जुटी है। घटना के बाद से पिता आरिफ, मां खुशनुमा, पुत्र कैफ व पुत्री परी का रो रोकर बुरा हाल है।
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