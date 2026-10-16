गाजियाबाद में जमीन विवाद में खूनी वारदात, गोली मारकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की हत्या
गाजियाबाद में जमीन विवाद में खूनी वारादात को अंजाम दिया गया है।यहां गोली मारकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर जमीन विवाद को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर रिवॉल्वर बरामद कर दी है। आरोपी को भी गंभीर चोट आई है और पैर में फ्रैक्चर बताया गया है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।
जीटी रोड पर एमएमएक्स मॉल के सामने साहिबाबाद थाने के पास एक पुराने बैंक्वेट हॉल में प्लॉटिंग की गई थी। पुलिस के मुताबिक यहां हिंदू रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की पत्नी के नाम पर एक भूखंड है। इसकी देखरेख के लिए दिल्ली के गोकुलपुरी में संजय कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय आयुष रहता था। आयुष हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता भी था।
जमीन को लेकर क्या विवाद सामने आ रहा?
पुलिस के मुताबिक पिंकी ने यह भूखंड नोमिता शर्मा नाम की महिला से खरीदा था। वह भूखंड के बराबर वाली जगह को ग्रीन बेल्ट का बताते हैं, जबकि नोमिता का कहना है कि यह जमीन उनकी है। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।
पैमाइश करने पहुंचा तो विवाद शुरू हुआ
शुक्रवार दोपहर पिंकी चौधरी का बेटा सूर्या अपने कुछ साथियों संग प्लॉट पर काम करा रहा था। इसी दौरान नोमिता का जानकार राहुल साहनी यहां पैमाइश करने पहुंचा। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और दोनों पक्षों में मारपीट हुई।
एक गोली सीने में जा लगी
सूर्या का आरोप है कि राहुल ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली आयुष के सीने में जा लगी। सूर्या और उसके साथियों ने तुरंत राहुल को पकड़ा और रिवाल्वर लेकर उसकी धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस आयुष को पास के अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रिवॉल्वर छीनने के प्रयास में चल गई गोली?
राहुल का कहना है कि वह पैमाइश कराने गया था। इसी दौरान सूर्या और उसके साथियों ने हमला कर बुरी तरह मारपीट की। उसकी रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया, जिसके चलते ट्रिगर दब गया और एक गोली चल गई। गोली आयुष को लग गई। इसके बाद उसे बेरहमी से पीटा और एक पैर तोड़ दिया।
मामले पर क्या बोली पुलिस?
पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन ऋजुल का कहना है कि गोली चलने की सूचना मिली थी। आयुष की गोली लगने से मौत हुई है। शुरुआती जांच में एक ही गोली चलने की बात सामने आई है। राहुल को हिरासत में ले लिया है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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