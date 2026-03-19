ऑनलाइन ज्योतिष से पॉडकास्टिंग तक, मानसिक तनाव बना राजवीर की आत्महत्या की वजह? CCTV को भी दिया चकमा
गार्ड ने उन्हें करीब 10 बजे के आसपास देखा था। इसके कुछ देर बाद वह अचानक सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चले गए और 13वीं मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट के पास बने ओपन स्पेस से छलांग लगा दी।
महागुनपुरम सोसाइटी के फ्लैट में वृद्धा के मृत मिलने और ज्योतिषी बेटे राजवीर सिंह द्वारा आत्महत्या करने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजवीर सिंह सोसाइटी के विनायक टावर में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, लेकिन आत्महत्या करने के लिए वह 13वीं मंजिल तक सीढ़ियों से गए और लिफ्ट के बगल वाली खुली जगह से छलांग लगा दी।
ज्योतिषी राजवीर सिंह पिछले पांच-छह वर्षों से महागुनपुरम सोसाइटी में रह रहे थे। गुरुवार सुबह वह सामान्य तरीके से सोसाइटी परिसर में घूमते नजर आए। गार्ड ने उन्हें करीब 10 बजे के आसपास देखा था। इसके कुछ देर बाद वह अचानक सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चले गए और 13वीं मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट के पास बने ओपन स्पेस से छलांग लगा दी।
घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने जैसे ही राजवीर को गिरते देखा, तुरंत शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी। सोसाइटी के अध्यक्ष यशपाल यादव ने बताया कि परिसर में सुरक्षा के लिए कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन राजवीर लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से ऊपर गए थे। यही कारण रहा कि उनकी अंतिम गतिविधियां कैमरों में कैद नहीं हो सकीं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि उन्होंने यह कदम पूरी योजना के तहत उठाया, ताकि वह कैमरों से बच सकें।
दहेज में मिला था फ्लैट, चार माह से बेरोजगार थे राजवीर
एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक मतभेद के चलते राजवीर सिंह अपनी पत्नी किरन बाला और 12 वर्षीय बेटे से अलग रह रहे थे। पत्नी अपने बेटे के साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में रह रही हैं और काफी समय से दोनों के बीच दूरी बनी हुई थी। घटना के बाद पहुंचीं पत्नी राजबाला ने बताया कि राजवीर पहले ऑनलाइन ज्योतिष के जरिए कमाई करते थे, लेकिन पिछले पांच-छह महीनों से यह काम भी बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने पॉडकास्टिंग की शुरुआत की, लेकिन उसमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली। हाल के दिनों में वह कोई स्थायी काम नहीं कर रहे थे। किरन बाला का कहना है कि बीते चार माह से राजवीर सिंह ने उन्हें खर्च के लिए रुपये भी नहीं दिए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि महागुनपुरम सोसाइटी का फ्लैट उनके नाम पर है। यह फ्लैट उनके पिता ने दहेज में दिया था।
चंद लोगों से थी बातचीत
आसपास के लोगों के अनुसार, वह काफी एकांतप्रिय हो गए थे और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि राजवीर का दायरा बहुत सीमित था। वह सिर्फ दो-चार लोगों से ही बातचीत करते थे और अधिकतर समय अपने फ्लैट में ही रहते थे। उसके व्यवहार में भी पिछले कुछ समय से बदलाव देखा जा रहा था। एसीपी का कहना है कि राजवीर की पत्नी किरन बाला मानसिक रूप से आहत हैं और फिलहाल ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं। प्रारंभिक जांच में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव आत्महत्या की मुख्य वजह प्रतीत हो रही है। हालांकि, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।