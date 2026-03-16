लोनी में दिनदहाड़े बैंक मैनेजर को गार्ड ने मारी गोली, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया; आरोपी फरार
आनन-फानन में आस-पास मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हुए मैनेजर को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने ईलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद गार्ड बंदूक समेत मौके से फरार हो गया।
गाजियाबाद के लोनी में पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच मैनेजर को गार्ड ने गोली मारी दी जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोपहर डेढ़ बजे के करीब ब्रांच मैनेजर को सीने में गोली मारी गई। आनन-फानन में आस-पास मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हुए मैनेजर को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे।
डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर को बाइक पर अस्पताल पहुंचाया गया था, हालांकि इससे पहले ही उनकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी।
बंदूक समेत मौके से फरार हो गया
वहीं घटना को अंजाम देने के बाद गार्ड बंदूक समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गार्ड ने बैंक मैनेजर को आखिर क्यों गोली मारी इसका पता लगाया जा रहा है। आरोपी की धर पकड़ के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं। आरोपी गार्ड का नाम रवींद्र हुड्डा है और वह बागपत का रहने वाला है।
छुट्टी न मिलने पर उतारा मौत के घाट?
बताया जा रहा है कि छुट्टी को लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। गार्ड काफी दिनों से मैनेजर से छुट्टी की मांग कर रह था जिसके वजह से दोनों के बीच काफी बहस भी होती थी। सोमवार को दोनों के बीच एकबार फिर इस मुद्दे पर विवाद बढ़ गया जिसके चलते कहा जा रहा है कि गार्ड ने ये खौफनाक कदम उठाया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई तो बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच दहशत का माहौल है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।