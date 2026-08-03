काम की बात: कांवड़ियों के लिए खुशखबरी! दिल्ली-मेरठ मार्ग की एक पूरी लेन शिव भक्तों के लिए रिजर्व
दिल्ली-मेरठ मार्ग की एक पूरी लेन भोले के भक्तों के लिए रिजर्व कर दी गई है। इससे ट्रैफिक के बीच कांवड़ियों का सफर सुगम और सुरक्षित होगा। वहीं दूसरी लेन पर दोनों ओर से ट्रैफिक का संचालन होगा।
योगेन्द्र सागर/गाजियाबाद
कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने दिल्ली-मेरठ मार्ग पर सोमवार शाम से नई यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत मेरठ के कादराबाद से मेरठ तिराहा होते हुए सीमापुरी बॉर्डर दिल्ली की ओर जाने वाली एक पूरी लेन केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी, जबकि दूसरी लेन पर दोनों दिशाओं का यातायात संचालित किया जाएगा।
डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-मेरठ मार्ग पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में कांवड़ियों और वाहनों के बीच किसी प्रकार का टकराव या दुर्घटना न हो, इसके लिए एक लेन पूरी तरह खाली कराकर केवल पैदल और वाहन से आने वाले कांवड़ियों के आवागमन के लिए सुरक्षित की गई है।
दूसरी ओर, सीमापुरी बॉर्डर से मेरठ की ओर जाने वाले और मेरठ से गाजियाबाद की दिशा में आने वाले सभी हल्के और मध्यम वाहन केवल दूसरी लेन का इस्तेमाल करेंगे। इसी एक लेन पर दोनों दिशाओं का आवागमन कराया जाएगा।
कॉन्स और बैरियर लगाकर दो लेन बनाईं...
डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि दूसरी लेन में दोनों तरफ के वाहनों का आवागमन सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्रैफिक कॉन्स और बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की अलग-अलग लेन निर्धारित की हैं, जिससे आमने-सामने की स्थिति उत्पन्न न हो।
डीसीपी ने स्पष्ट किया है कि बैरियर या ट्रैफिक कॉन्स हटाकर प्रतिबंधित कांवड़ मार्ग में प्रवेश करने, गलत दिशा में वाहन चलाने अथवा निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन चालकों पर चालान के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं जीटी रोड पर भी बल्ली लगाकर कट बंद कर दिए गए हैं। इस कारण यहां भी वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोहननगर पर यूटर्न से अभी वाहन गुजर रहे हैं।
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