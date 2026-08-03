Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: कांवड़ियों के लिए खुशखबरी! दिल्ली-मेरठ मार्ग की एक पूरी लेन शिव भक्तों के लिए रिजर्व

By Mohit
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
Follow us on Google News
share

दिल्ली-मेरठ मार्ग की एक पूरी लेन भोले के भक्तों के लिए रिजर्व कर दी गई है। इससे ट्रैफिक के बीच कांवड़ियों का सफर सुगम और सुरक्षित होगा। वहीं दूसरी लेन पर दोनों ओर से ट्रैफिक का संचालन होगा।

Kanwar yatra
ट्रैफिक के बीच बड़े ही आसानी से सुरक्षित चल सकेंगे कांवड़िए। (Photo by Sanchit Khanna/ Hindustan Times)

योगेन्द्र सागर/गाजियाबाद

कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने दिल्ली-मेरठ मार्ग पर सोमवार शाम से नई यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत मेरठ के कादराबाद से मेरठ तिराहा होते हुए सीमापुरी बॉर्डर दिल्ली की ओर जाने वाली एक पूरी लेन केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी, जबकि दूसरी लेन पर दोनों दिशाओं का यातायात संचालित किया जाएगा।

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-मेरठ मार्ग पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में कांवड़ियों और वाहनों के बीच किसी प्रकार का टकराव या दुर्घटना न हो, इसके लिए एक लेन पूरी तरह खाली कराकर केवल पैदल और वाहन से आने वाले कांवड़ियों के आवागमन के लिए सुरक्षित की गई है।

दूसरी ओर, सीमापुरी बॉर्डर से मेरठ की ओर जाने वाले और मेरठ से गाजियाबाद की दिशा में आने वाले सभी हल्के और मध्यम वाहन केवल दूसरी लेन का इस्तेमाल करेंगे। इसी एक लेन पर दोनों दिशाओं का आवागमन कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा के चलते कई नमो भारत स्टेशन के गेट बंद रहेंगे, जानिए कब खुलेंगे?

कॉन्स और बैरियर लगाकर दो लेन बनाईं...

डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि दूसरी लेन में दोनों तरफ के वाहनों का आवागमन सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्रैफिक कॉन्स और बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की अलग-अलग लेन निर्धारित की हैं, जिससे आमने-सामने की स्थिति उत्पन्न न हो।

ये भी पढ़ें:Ramgarh News: भुरकुंडा में दो दुकानों से नगदी समेत हजारों की चोरी

डीसीपी ने स्पष्ट किया है कि बैरियर या ट्रैफिक कॉन्स हटाकर प्रतिबंधित कांवड़ मार्ग में प्रवेश करने, गलत दिशा में वाहन चलाने अथवा निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन चालकों पर चालान के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं जीटी रोड पर भी बल्ली लगाकर कट बंद कर दिए गए हैं। इस कारण यहां भी वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोहननगर पर यूटर्न से अभी वाहन गुजर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली का किराया 65 रुपये कम, आसान सफर और 3 घंटे की बचत भी
Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Kanwar Yatra kaam ki baat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।