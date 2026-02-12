Hindustan Hindi News
Feb 12, 2026 06:39 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, ट्रांस हिंडन, संवाददाता
महिला के गिरने और चीखने की आवाजें सुनकर मॉल के कर्मचारी और अन्य लोग एस्कलेटर के नीचे की तरफ पहुंचते हैं और महिला को उठाते हैं। महिला के गिरने के बाद उसका साथी एस्केलेटर से नीचे आता है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं।

गाजियाबाद: महिला को साथी ने एस्केलेटर पर जबरन खींचा, लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी; नशे में थे दोनों!

इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित हैबिटेट सेंटर में महिला का एस्केलेटर से गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला का साथी उसे एस्केलेटर की ओर खींचता है तो वह उस पर गिर जाती है। साथी बचाने का भी प्रयास नहीं करता और महिला लुढ़कते हुए नीचे धड़ाम से गिरती है। इस कारण उसे चोट भी आई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

वायरल वीडियो 46 सेकंड का है। वीडियो में एक महिला अपने साथी के साथ मॉल में नजर आ रही है। इस दौरान महिला एस्केलेटर छोड़कर आगे की ओर जा रही है। उसका साथी महिला को पकड़कर जबरन एस्केलेटर की ओर से ले जा रहा है, लेकिन महिला एस्केलेटर से नहीं जाना चाहती। इस दौरान महिला खड़ी हो जाती है।

उसका साथी चलने का दबाव बनाता है और उसे एस्केलेटर की ओर खींचता है। इसके चलते महिला एस्कलेटर पर गिर जाती है, लेकिन उसका साथी उसे बचाने का प्रयास भी नहीं करता। देखते ही देखते महिला गिरी हुई हालत में एस्केलेटर के साथ नीचे की ओर जाने लगती है और फिर लुढ़कते हुए नीचे धड़ाम से गिरती है।

महिला की की गई मदद

इस दौरान वह चोटिल भी हो गई। महिला के गिरने और चीखने की आवाजें सुनकर मॉल के कर्मचारी और अन्य लोग एस्कलेटर के नीचे की तरफ पहुंचते हैं और महिला को उठाते हैं। महिला के गिरने के बाद उसका साथी एस्केलेटर से नीचे आता है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं।

दोनों नशे में थे, लड़खड़ा रही थी महिला

बताया जा रहा है कि दोनों हैबिटेट सेंटर स्थित एक पब से निकले थे। दोनों नशे में थे और वीडियो में भी महिला लड़खड़ाती दिख रही है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि महिला के गिरने की जानकारी मॉल प्रबंधन से मिली थी। पुलिस पहुंची तो वे घटनास्थल पर नहीं थे। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने ले ली है। शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
