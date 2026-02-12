गाजियाबाद: महिला को साथी ने एस्केलेटर पर जबरन खींचा, लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी; नशे में थे दोनों!

महिला के गिरने और चीखने की आवाजें सुनकर मॉल के कर्मचारी और अन्य लोग एस्कलेटर के नीचे की तरफ पहुंचते हैं और महिला को उठाते हैं। महिला के गिरने के बाद उसका साथी एस्केलेटर से नीचे आता है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं।

इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित हैबिटेट सेंटर में महिला का एस्केलेटर से गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला का साथी उसे एस्केलेटर की ओर खींचता है तो वह उस पर गिर जाती है। साथी बचाने का भी प्रयास नहीं करता और महिला लुढ़कते हुए नीचे धड़ाम से गिरती है। इस कारण उसे चोट भी आई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

वायरल वीडियो 46 सेकंड का है। वीडियो में एक महिला अपने साथी के साथ मॉल में नजर आ रही है। इस दौरान महिला एस्केलेटर छोड़कर आगे की ओर जा रही है। उसका साथी महिला को पकड़कर जबरन एस्केलेटर की ओर से ले जा रहा है, लेकिन महिला एस्केलेटर से नहीं जाना चाहती। इस दौरान महिला खड़ी हो जाती है।

उसका साथी चलने का दबाव बनाता है और उसे एस्केलेटर की ओर खींचता है। इसके चलते महिला एस्कलेटर पर गिर जाती है, लेकिन उसका साथी उसे बचाने का प्रयास भी नहीं करता। देखते ही देखते महिला गिरी हुई हालत में एस्केलेटर के साथ नीचे की ओर जाने लगती है और फिर लुढ़कते हुए नीचे धड़ाम से गिरती है।

महिला की की गई मदद इस दौरान वह चोटिल भी हो गई। महिला के गिरने और चीखने की आवाजें सुनकर मॉल के कर्मचारी और अन्य लोग एस्कलेटर के नीचे की तरफ पहुंचते हैं और महिला को उठाते हैं। महिला के गिरने के बाद उसका साथी एस्केलेटर से नीचे आता है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं।