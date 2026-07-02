देश के बड़े संस्थानों को भेजा था बम की झूठी धमकी भरा ईमेल, दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से ऐसे दबोचा
देश के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े संस्थानों को बम की धमकी भरे फर्जी ईमेल भेजने के मामले में दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कानूनी एक्शन की तैयारी में है।
दिल्ली पुलिस ने बम की झूठी धमकी वाले ईमेल भेजने के आरोप में एक शख्स को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। शख्स पर आरोप है कि उसने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को बम की झूठी धमकी वाले ईमेल भेजे। आरोपी की उम्र 36 वर्ष है और वह 2008 से मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने 29 जून को भेजे ईमेल में हाई सिक्योरिटी वाली संस्थाओं में बम होने का दावा किया था। इमेल में नेशनल इनेवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए), इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो), न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जिक्र किया गया था।
पुलिस हो गई थी तुरंत अलर्ट
यही नहीं नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को भी धमकी भरा ईमेल भेजा था, जिसके तुरंत बाद जांच एजेंसी अलर्ट कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर ईमेल के डिजिटल ट्रेल का पता लगाया गया।
पुलिस ने संदिग्ध को ऐसे दबोचा
टेक्नीकल जांच के दौरान, पुलिस ने इन दो ईमेल अकाउंट की जांच की जिनके जरिए ये सभी ईमेल भेजे जाने का शक था। ईमेल की गहन जांच के बाद ईमेल अकाउंट्स से जुड़े एक मोबाइल नंबर का पता चला। इसके बाद 30 जून को टेक्नीकल सर्विलांस के जरिए, पुलिस की एक टीम ने गाजियाबाद के संयोग नगर में संदिग्ध का पता लगाया। इसके बाद पुलिस की टीम संदिग्ध के घर पर पहुंची और पूछताछ की। संदिग्ध की पहचान निशांत त्यागी के रूप में हुई है।
मानसिक तौर पर अस्वस्थ
पुलिस के मुताबिक, त्यागी ने ओपन स्कूलिंग के जरिए अपनी पढ़ाई की है और 2010 में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लिया मगर डिग्री पूरी न कर सका। शुरुआती में जांच में सामने आया है कि वह 2008 से ही मानसिक बीमारी से जूझ रहा है और बीते कई सालों से अलग-अलग अस्पतालों में इलाज भी करवा चुका है। उसके परिवार ने भी पुलिस को उसकी दिमागी हालत के बारे में जानकारी है।
संदिग्ध के पास से क्या मिला?
पुलिस का ने कहा है कि जांच के दौरान कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला है। मामले में आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ईमेल भेजने के पीछे क्या मकसद था और इन्हें किन हालातों में भेजा गया। मामले में जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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