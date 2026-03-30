राजनगर एक्सटेंशन में 12वीं मंजिल से कूदा व्यक्ति, मौके पर ही मौत; 6 महीने पहले ही हुआ था तलाक
तिलक की शादी पांच साल पहले हुई थी, लेकिन पत्नी से विवाद के कारण वह पिछले तीन साल से अकेले रह रहे थे। दंपति का छह महीने पहले आधिकारिक तौर पर तलाक भी हो गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में सोमवार को एक व्यक्ति ने बहुमंजिला इमारत की छत से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नंदग्राम थाना क्षेत्र की ब्लू मून सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट के निवासी रघुकुल तिलक (40) के रूप में हुई है। तिलक दुबई स्थित नोएडा की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में कार्यरत थे।
छह महीने पहले तलाक हुआ था
नंदग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) जियाउद्दीन अहमद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि तिलक की शादी पांच साल पहले हुई थी, लेकिन पत्नी से विवाद के कारण वह पिछले तीन साल से अकेले रह रहे थे। दंपति का छह महीने पहले आधिकारिक तौर पर तलाक भी हो गया था।
माता-पिता चाहते थे दूसरी शादी करवाना
उन्होंने बताया कि इमारत की जिस मंजिल से तिलक ने छलांग लगाई, उसका अभी पता लगाया जा रहा है। तिलक के पिता ने पुलिस को बताया कि वह अवसादग्रस्त प्रतीत होते थे। माता-पिता के बार-बार पुनर्विवाह करने के अनुरोध के बावजूद, तिलक ने लगातार इनकार किया था।
सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही पुलिस
पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटनाक्रम का पता लगाने के लिए सोसाइटी और आसपास की इमारतों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। एसीपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।