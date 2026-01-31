Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsगाज़ियाबादGhaziabad Work has begun on a short-term expansion of Hindon civil airport
गाजियाबाद: हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार कार्य शुरू, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

गाजियाबाद: हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार कार्य शुरू, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

संक्षेप:

2019 में शुरू हुआ ये एयरपोर्ट अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन बन चुका है। नवंबर 2024 में इस एयरपोर्ट की स्थिति काफी शांत थी मगर इसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।

Jan 31, 2026 01:43 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल के विस्तार का काम आखिरकार लंबे इंतजार के बाद धरातल पर शुरू कर दिया गया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। विस्तार का काम अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा जिससे यात्रियों को आने वाले समय में अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, वर्तमान में हिंडन एयरपोर्ट लगभग 22,050 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। विस्तार के बाद 770 वर्ग मीटर एरिया और जुड़ा जाएगा। एयरपोर्ट की मुख्य सड़क 120 मीटर लंबी होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 8.5 करोड़ रुपये है। हिंडन एयरपोर्ट के निदेशक चिल्का महेश ने कहा, 'मौजूदा बिल्डिंग का लगभग 9 मीटर विस्तार (मुख्य प्रवेश द्वार की ओर से एयरपोर्ट परिसर) किया जाएगा, जिससे मौजूदा 9 चेक-इन काउंटरों में तीन और अतिरिक्त काउंटर जोड़ जाएंगे। यात्रियों के प्रस्थान स्थल और वाहन पिकअप पॉइंट में भी बढ़ोत्तरी होगी।'

पैसेंजर व्हीकल पिकअप एरिया का भविस्तार

अधिकारियों ने बताया कि पैसेंजर व्हीकल पिकअप एरिया मौजूदा समय में लगभग 3.5 मीटर है जिसे बढ़ाकर करीब 8.5 मीटर कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट को पीक आवर्स में एकबार में 300 यात्रियों के आवागमन के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वर्तमान में लगभग 540 यात्रियों का आवागमन है।

असुविधा में कमी आएगी

महेश ने आगे कहा, विस्तार के बाद यात्रियों को होने वाली असुविधा में कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट के बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा जिसके लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दूसरे चरण में 6.8 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा।'

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद : हादसे में घायल लोग 90 निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे फ्री इलाज
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के खोड़ा में ढाबे पर डबल मर्डर,खाने के विवाद में 3 युवकों को चाकू गोदा
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद : गणतंत्र दिवस के नाटक में बच्ची के प्राइवेट पार्ट नोंचता रहा दरिंदा

2019 में शुरू हुआ था परिचालन

आपको बता दें कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दिसंबर 2025 में बताया था कि जमीन की अनुमानित लागत लगभग 65 करोड़ रुपये है। जमीन के मुआवजे के रेट क्या होंगे इसपर बातचीत जारी है। आपको बता दें कि 2019 में शुरू हुआ ये एयरपोर्ट अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन बन चुका है। नवंबर 2024 में इस एयरपोर्ट की स्थिति काफी शांत थी मगर इसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।