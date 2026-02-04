Hindustan Hindi News
गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड: पिता की 2 शादी और 5 बच्चे, सनसनीखेज मामले में नया मोड़

गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड: पिता की 2 शादी और 5 बच्चे, सनसनीखेज मामले में नया मोड़

संक्षेप:

बच्चियों के पिता ने बताया है कि तीनों एक कोरियन गेम खेलती थीं, जिसमें 50 दिन में 50 टास्क पूरे होते हैं। 50वें टास्क में ही तीनों ने बालकनी से छलांग लगा ली। पिता ने बताया कि उन्हें फोन देखने के बाद पता चला कि तीनों कोरियन गेम खेलती थीं।

Feb 04, 2026 02:02 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के भारत सिटी में तीन सगी बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्य कर ली। पुलिस के मुताबिक, मृतक बहनें कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन गेम की आदी हो गई थीं और अक्सर टास्क-बेस्ड कोरियन गेम खेला करती थीं। पुलिस मामले की गेम की लत संबंधी पहलू की भी जांच कर रही है।

इस बीच एक नई जानकारी सामने आई है कि आत्महत्या करने वाली तीनों लड़कियों के पिता की दो पत्नियां हैं। दोनों पत्नियां आपसे में बहन हैं। एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक मृतक लड़कियों के पिता पेशे से व्यापारी चेतन कुमार ने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि उन्हें पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में ही उन्होंने पत्नी की छोटी बहन से शादी की। दूसरी शादी से उन्हें तीन बच्चे हुए लेकिन इसी बीच पहली पत्नी ने भी दो बच्चों को जन्म दिया। कुमार अपनी दोनों पत्नियों और पांचों बच्चों के साथ एक ही घर में रह रहे थे।

एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली तीनों बहनों में से एक लड़की पहली पत्नी की बेटी थी, जबकि अन्य दो दूसरी पत्नी की बेटियां थीं। अधिकारियों के मुताबिक, पढ़ाई में कमजोर होने के वजह से और आर्थिक तंगी के चलते लड़कियां पिछले दो साल से स्कूल भी नहीं जा रही थीं।

बच्चियों के पिता ने क्या कहा?

चश्मदीद का बयान

चश्मदीद अरुण कुमार के मुताबिक उन्होंने रात में तीनों बहनों को बालकनी में देखा था। लाइट ऑन थी और बार-बार बैक साइड (पीठ की ओर) से गिरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये करीब 2 बजे की बात है और मेरी नजर इसलिए गई क्योंकि दो बजे अगर किसी की लाइट ऑन होती है तो थोड़ा संदेह होता है और ऊपर से कोई बालकनी पर चढ़कर बैठा हो। मुझे कुछ समझ में आता इससे पहले उन्होंने छलांग लगा दी थी। मुझे तो यही दिखा कि प्लानिंग ही की गई थी और बाकी उसे बचान में गिरे हैं। इसके बाद मैं नीचे आया पुलिस को सूचित किया।'

आत्महत्या पर चर्चा करना कुछ लोगों के लिए भावनात्मक रूप से कठिन या ट्रिगरिंग हो सकता है। हालांकि, आत्महत्या रोकी जा सकती है। भारत में आत्महत्या रोकथाम के लिए कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: सुमैत्री (दिल्ली स्थित): 011-23389090, स्नेहा फाउंडेशन (चेन्नई स्थित): 044-24640050। जरूरत पड़ने पर इन हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें।

