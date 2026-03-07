गाजियाबाद में कचरे को लेकर सख्ती: 86 सोसायटियों और 35 संस्थानों को नोटिस, खुद ही करना होगा ये इंतजाम
इस सख्ती के पीछे लैंडफिल साइट्स (कूड़े के पहाड़ों) पर हर दिन पड़ रहे दबाव को कम करना है और साथ ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाना है। नए नियम सूखे और गीले कचरे को लेकर चले आ रहे दशकों पुराने नियम की जगह लेंगे।
गाजियाबाद नगर निगम ने 86 आवासीय सोसायटी और 35 संस्थानों (मैरिज होम, होटल और बड़े रेस्टोरेंट) को सूखे और गीले कचरे का सही से निपटान न करने के वजह से नोटिस जारी किया है। नए 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं मगर उससे पहले ही निगम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। नए नियम सूखे और गीले कचरे को लेकर चले आ रहे दशकों पुराने नियम की जगह लेंगे।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, निगम ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि सोसायटी और संस्थानों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने की व्यवस्था खुद अपने ही परिसर में करनी होगी। इसके लिए उन्हें खुद ही मशीनरी लगानी होगी। यानी निगम की ओर से दो महीने बाद गीला कचरा नहीं उठाया जाएगा। इस सख्ती के पीछे लैंडफिल साइट्स (कूड़े के पहाड़ों) पर हर दिन पड़ रहे दबाव को कम करना है और साथ ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं निर्देश
नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार ने कहा, 'हमने 86 सोसायटियों और 35 संस्थानों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि वे गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं कर रहे थे। हम उन्हें अपने परिसर के भीतर ही कचरा अलग करने का सिस्टम बनाने के लिए दो महीने का समय दे रहे हैं। ये सख्ती इसलिए भी दिखाई गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) 2026' को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।'
फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान
वहीं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा, ‘सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) नियम 2026 प्रशासन को सख्ती से निपटने में मदद करेगा। नियमों का पालन न करने पर कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे गाजियाबाद नगर निगम सहित सभी नगर निकायों को नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की पूरी ताकत मिलेगी।’
बीते साल जुर्माना को लेकर दिखाई गई थी सख्ती
बीते साल निगम ने आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर कचरे का सही से निपटान न करने पर जुर्माना लगाने की बात कही थी। यही नहीं नियमों की बार-बार अनदेखी करने वालों पर एफआईआर तक दर्ज करने की बात कही गई थी।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक निगम ने बीते साल कहा था कि घरों में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं किया गया, तो पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये दूसरी बार 5,000 और तीसरी बार 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, तीसरी बार गलती करने पर हाउस टैक्स में मिलने वाली छूट भी दो साल के लिए खत्म कर दी जाएगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जलाते या कचरा फेंकते हुए पाए जाने पर, पहली बार में 5,000 रुपये और दूसरी बार में 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।