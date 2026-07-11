गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या, मॉल के बेसमेंट में मिला शव

अब बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसने इस पूरे मामले को और भयानक बना दिया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्ची की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई थी, और हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था।

गाजियाबाद से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां राजनगर एक्सटेंशन इलाके में एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में सात साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके के लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है।

अब बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसने इस पूरे मामले को और भयानक बना दिया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्ची की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई थी, और हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था।

क्या है पूरा मामला? यह दर्दनाक घटना नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की है। बच्ची के माता-पिता उसी बन रहे मॉल में मजदूरी का काम करते हैं और वहीं झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते हैं। बच्ची के मामा ने बताया कि वह शुक्रवार शाम से ही लापता थी और परिवार वाले लगातार उसे ढूंढ रहे थे।

शनिवार तड़के करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मॉल के बेसमेंट में बच्ची का शव पड़ा है। बच्ची के शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर थे और सिर पर गहरी चोट के निशान थे। पुलिस को अंदेशा है कि मासूम को मॉल की तीसरी मंजिल से नीचे फेंका गया होगा, हालांकि अभी इसकी पूरी जांच की जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच घटना की जानकारी मिलते ही नंदग्राम थाने की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं।

परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, बलात्कार, हत्या और पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अब तक 4 से 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

इस मामले में पहचान किए गए दो आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

इलाके में तनाव और भारी पुलिस बल तैनात मासूम की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र भीड़ ने वहां तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने की कोशिश भी की। माहौल को बिगड़ता देख प्रशासन ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है।