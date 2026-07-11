Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या, मॉल के बेसमेंट में मिला शव

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अब बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसने इस पूरे मामले को और भयानक बना दिया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्ची की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई थी, और हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था।

गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या, मॉल के बेसमेंट में मिला शव

गाजियाबाद से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां राजनगर एक्सटेंशन इलाके में एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में सात साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके के लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है।

अब बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसने इस पूरे मामले को और भयानक बना दिया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्ची की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई थी, और हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था।

ये भी पढ़ें:10 साल की बच्ची के रेप-मर्डर में अभियुक्त को फांसी, 1.10 लाख जुर्माना

क्या है पूरा मामला?

यह दर्दनाक घटना नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की है। बच्ची के माता-पिता उसी बन रहे मॉल में मजदूरी का काम करते हैं और वहीं झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते हैं। बच्ची के मामा ने बताया कि वह शुक्रवार शाम से ही लापता थी और परिवार वाले लगातार उसे ढूंढ रहे थे।

शनिवार तड़के करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मॉल के बेसमेंट में बच्ची का शव पड़ा है। बच्ची के शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर थे और सिर पर गहरी चोट के निशान थे। पुलिस को अंदेशा है कि मासूम को मॉल की तीसरी मंजिल से नीचे फेंका गया होगा, हालांकि अभी इसकी पूरी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Etawah Auraiya News: घर के बाहर खेल रही बच्ची से रेप, आरोपी की तलाश में दबिश

पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की जानकारी मिलते ही नंदग्राम थाने की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं।

परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, बलात्कार, हत्या और पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अब तक 4 से 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

इस मामले में पहचान किए गए दो आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

ये भी पढ़ें:ट्रोलिंग पर छलका क्रिकेटर की बहन का दर्द, मिलीं रेप की धमकियां; ‘कोलकाता आओ…’

इलाके में तनाव और भारी पुलिस बल तैनात

मासूम की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र भीड़ ने वहां तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने की कोशिश भी की। माहौल को बिगड़ता देख प्रशासन ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है।

ग्रामीण डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी और नंदग्राम की एसीपी प्रियश्री पाल ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लिया है। मामले की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक इनपुट और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Ghaziabad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।