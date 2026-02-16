गाजियाबाद में दो फैक्ट्रियों में लगी आग, मची अफरा-तफरी; फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू

आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुल 10 गाड़ियां लगी थीं, इसमें कोई जन हानि नहीं हुई है। बहरहाल इसबारे में जानकारी नहीं मिल सकी है कि आग लगने का क्या कारण था।

गाजियाबाद में सोमवार को दो फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल इलाके में लगी इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया था।

अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आग दो फैक्ट्री में लगी थी। आग बहुत तेजी से फैल रही थी फायर ब्रिगेड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों तरफ होज लाइन फैलाकर आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री के आगे के हिस्से में प्लास्टिक , थर्माकोल और पैकेजिंग मेटेरियल काफी बड़ी मात्रा में भरा था साथ ही फैक्ट्री के बराबर में भारत आयल की फैक्ट्री थी।

फायर ब्रिगेड ने शुरूआती दौर में ही आग पर काबू पा लिया था और एक भारी नुकसान होने से बचा लिया। अधिकारियों के मुताबिक आग आस-पास के एरिया में फैलने की ओर थी लेकिन उससे पहले ही इसे काबू कर लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुल 10 गाड़ियां लगी थीं, इसमें कोई जन हानि नहीं हुई है। बहरहाल इसबारे में जानकारी नहीं मिल सकी है कि आग लगने का क्या कारण था।

20 जनवरी को भी लगी थी आग मालूम हो कि साहिबाबाद इंडस्ट्रियल इलाके में इस तरह की कई फैक्ट्री हैं। बीते महीने 20 जनवरी को मोहनगर चौराहे के पास हर्षा कंपाउंड स्थित एएमएक्स मेडिकल सिस्टम केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी। मौके पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया था।