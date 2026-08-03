दूसरों को तनाव से निकालती थीं, महिला डॉक्टर ने 5वीं मंजिल से कूदकर क्यों दी जान? 18 महीने पहले हुआ था तलाक
गाजियाबाद में एक महिला डॉक्टर ने पांचवीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वे फ्लैट में अकेले रहती थीं। पुलिस मामले में जुट गई है।
गाजियाबाद के राजनगर विस्तार क्षेत्र स्थित एक आवासीय सोसाइटी में एक महिला मनोचिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में पांचवीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।
उसने बताया कि महिला की पहचान डॉ. हमीका अग्रवाल (40) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पेशे से मनोचिकित्सक अग्रवाल राजनगर विस्तार स्थित ऑफिसर सिटी-2 सोसाइटी में अकेली रहती थीं। अग्रवाल के परिजनों के अनुसार, करीब 18 माह पहले हमीका का अपने पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद से वह तनाव में थीं और उनका इलाज भी किया जा रहा था।
फ्लैट से छलांग लगाई
परिजन के अनुसार, रविवार शाम हमीका ने इमारत की पांचवीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से छलांग लगा दी, जिससे नीचे गिरने पर उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्होंने बताया कि परिसर में मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें निजी वाहन से पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
तलाक के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं
हमीका के पिता डॉ. आर. चंद्रा भी मनोचिकित्सक हैं और वह राजनगर विस्तार की ही एक अन्य आवासीय सोसाइटी में रहते हैं। डॉ. चंद्रा ने बताया कि तलाक के बाद से उनकी बेटी लगातार डिप्रेशन से गुजर रही थीं और उसका इलाज किया जा रहा है।
पुलिस ने क्या बताया?
इस मामले में नंदग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और मामले के सभी पहलुओं की जांच करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ‘नंदग्राम पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि राकेश चंद्र अग्रवाल की बेटी हमीका नंद्रग्राम पुलिस स्टेशन इलाके में राज नगर एक्सटेंशन की ऑफिसर सिटी 2 सोसाइटी में रहती थीं। महिला डॉक्टर फ्लैट में अकेली रहती थीं और पांचवी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन मौके पर मौजूद हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।’
जांट में जुटी पुलिस
दूसरों को खुश रहने के टिप्स देने वाली महिला डॉक्टर ने आखिर यह कदम क्यों और किन परिस्थितियों में उठाया यह जांच का विषय है। पुलिस फिलहाल इस एंगल से जांच कर रही है कि उनका डेढ़ साल पहले तलाक हुआ था और वह तनाव में थीं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और सबूतों के आधार पर ही स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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