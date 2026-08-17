दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल होटल में फंदे से लटकी मिलीं, देर रात मिलने आया था पुलिसकर्मी दोस्त
गाजियाबाद के होटल में दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल का शव फंदे पर लटका मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अबतक सामने आई जानकारी के मुताबिक देर रात महिला हेड कांस्टेबल का एक पुलिसकर्मी दोस्त उससे मिलने आया था।
साहिबाबाद थानाक्षेत्र स्थित होटल के कमरे में दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार दोपहर उनका शव पंखे से लटका मिला था। शनिवार रात को उनसे पुरुष सहकर्मी भी होटल में मिलने आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदा लगाने से मौत की पुष्टि हुई है। सोमवार शाम परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार किया।
मसूरी के नूरपुर गांव में रहने वाली 37 वर्षीय अदिति चौधरी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थीं। वह दिल्ली के उस्मानपुरी थाने में तैनात थीं। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को अदिति राजेंद्र नगर के रॉयल ब्लू होटल पहुंची थी। रात वह यहीं रुकीं। देर रात उनसे मिलने दिल्ली पुलिस में ही तैनात एक हेड कांस्टेबल भी आया था। रविवार को दोपहर तक अदिति के कमरे का गेट नहीं खुला तो स्टाफ ने मैनेजर को बताया।
पंखे से लटका मिला शव
होटल से मिली सूचना पर पुलिस पहुंची तो गेट नहीं खुला। गेट तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो पंखे से अदिति का शव लटका हुआ था। पुलिस ने शव उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी। सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है यानी फंदा लगाकर आत्महत्या की गई है। उनके पिता प्रदीप चौधरी ने पुलिस को बताया कि अदिति अविवाहित थीं। बेटी के यह कदम उठाने के पीछे कोई वजह उन्होंने नहीं बताई।
सहकर्मी होटल में मिलने आया था
पुलिस के मुताबिक अदिति से मिलने एक हेड कांस्टेबल आया था। दोनों एक दूसरे से लंबे समय से परिचित हैं। उसे अदिति का मित्र बताया जा रहा है। आशंका है कि दोनों के बीच होटल में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद वह चला गया और अदिति ने फंदा लगा लिया। होटल कर्मियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने रात को खाना भी नहीं मंगाया था। दिल्ली पुलिस को सूचना दे अदिति के मित्र से पुलिस पूछताछ कर रही है। सहायक पुलिस आयुक्त का कहना है कि शिकायत मिलती है तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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