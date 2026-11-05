'सपा कांग्रेस की पिछल्लगू, रामभक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी'… बोले CM योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1975 में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस आज लोकतंत्र की बात कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस की पिछल्लगू बन गई है।
डॉ. महकार सिंह/गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि है कि साल 1975 में देश में आपातकाल लागू करने वाली कांग्रेस के मुहं से लोकतंत्र की बातें हास्यास्पद हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लंबे समय से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। साथ ही देश को अस्थिरता, अराजकता और अव्यवस्था की ओर धकने की साजिश है।
मुख्यमंत्री राजनगर एक्सटेंशन में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के शुभारंभ से पहले आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। अपने 37 मिनट के भाषण में योगी अधिकांश समय कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों पार्टियों को परिवारवादी बताया। साथ ही कहा कि सपा कांग्रेस की पिछल्लगू हो गई है।
सिख दंगों पर कांग्रेस को जमकर घेरा
सीएम ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और सहयोगी दलों द्वारा आयोजित रैली के टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठाए। सिख दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि 1 नवंबर 1984 को क्या हुआ था? वह एक ऐसा काला अध्याय था, जब सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और सिखों के बीच नफरत की खाई खोदी गई और बेकसूर सिखों का नरसंहार हुआ। कांग्रेस को उस दिन पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए इसी तारीख को जश्न मनाने और राजनीतिक रैलियां करने के लिए चुना।
योगी बोले- 2014 में तो नहीं था एसआईआर
योगी ने कहा कि पांच दशक तक शासन करने वाली कांग्रेस अपने निकम्मेपन का ठीकरा भाजपा और संवैधानिक संस्थानों के सिर फोड़ रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जब चुनाव जीतते हैं तो यह उनका पुरुषार्थ है, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम और एसआईआर को दोष देते हैं। योगी ने मंच से कहा कि साल 2014 में कांग्रेस का 18 राज्यों में सूपड़ा साफ हो गया था, तब तो एसआईआर नहीं हुआ था। योगी ने राहुल गांधी की तुलना ऐसे युवक से की, जो परीक्षा में बार-बार फेल होता है और हर बार नया बहाना बनाता है।
पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोले
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस का पूरा इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। कांग्रेस की असलियत जनता जान चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में लाखों करोड़ के घोटाले हुए। साल 2014 में देश अस्थिरता की ओर था। ऐसे में मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उन्होंने विरासत और विकास दोनों को संभाला। भाजपा के शासन काल में अयोध्या में भव्यराम मंदिर का निर्माण हुआ। साथ ही चार करोड़ गरीब परिवारों को नि:शुल्क आवास मिले। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। 12 करोड़ नि:शुल्क शौचालय बने हैं। 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर मिले। देश की पहली रैपिड दिल्ली और मेरठ के बीच चल रही है। गाजियाबाद में उत्तराखंड और पूर्वांचल भवनों का निर्माण हुआ। साथ ही पाकिस्तान को बताया कि आतंकवाद फैलाया तो घर में घुसकर मारेंगे।
समाजवादी पार्टी को भी जमकर खरी-खरी सुनाई
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि रामभक्तों पर गोलियां चलाने वाली पार्टी के मुंह से लोकतंत्र की बात अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा लोकतंत्र को बचाने नहीं बल्कि उनकी सारी कवायद अपने परिवार को बचाने की है। योगी ने अपने भाषण में चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया।
1.5 किलोमीटर तक पदयात्रा
जनसभा के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं राजनगर एक्सटेंशन की मुख्य सड़क पर करीब 1.5 किलोमीटर तक पदयात्रा की अगुवाई की। इस दौरान 'जय श्री राम' और 'योगी-योगी' के नारे लगते रहे। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। यह पदयात्रा राजनगर एक्सटेंशन के मुख्य चौराहे से होते हुए गोल्डन रिव्यू रिसॉर्ट पर जाकर खत्म हुई। गाजियाबाद की धरती से योगी ने अपनी पदयात्रा के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव का भी आगाज कर दिया। मेरठ मंडल से गाजियाबाद पहुंचे कार्यकर्ताओं में योगी की एक झलक पाने के लिए उत्सुकता देखने लायक थी। पदयात्रा के दौरान माहौल पूरी तरह से भाजपा मय हो गया।
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