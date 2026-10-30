विपक्ष की रैली के बाद CM योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार, गाजियाबाद में 5 नवंबर को पदयात्रा
विपक्ष की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदयात्रा करने जा रहे हैं। यह पदयात्रा गाजियाबाद में 5 नवंबर को होने जा रही है।
डॉ. महकार सिंह/ गाजियाबाद
पांच नवंबर को गाजियाबाद में आयोजित होने वाली भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री अशोक मोंगा ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पश्चिम क्षेत्र की पदयात्रा गाजियाबाद में आयोजित की जा रही है। इसमें गाजियाबाद के अलावा आसपास के जिलों के भाजपा हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।
बांटी गई जिम्मेदारियां
पदयात्रा खुले स्थान के चलते राज नगर एक्सटेंशन में आयोजित होगी। स्थान और रूट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा के गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने बताया कि पदयात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जिम्मेदारियां बांटी गई हैं।
पदयात्रा के आयोजन का क्या मकसद?
इससे पहले गाजियाबाद में आयोजित क्षेत्रीय संगठनात्मक बैठक में इस पदयात्रा की रूपरेखा और रणनीति पर मंथन हुआ था। बैठक में प्रदेश सह-प्रभारी अनंत ओझा ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर देश में भ्रम और अराजकता फैलाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। भाजपा इस पदयात्रा के माध्यम से विपक्ष की कथित नीतियों को जनता के सामने बेनकाब करेगी और 2027 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प मजबूत करेगी।
आपको बता दें कि भाजपा अलग-अलग राज्यों में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी यह पदयात्रा शुरू हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। बुधवार को चांदनी चौक में भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के जरिए भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि देश में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है।
इंडिया गठबंधन की एक नवंबर को दिल्ली में रैली
विपक्ष इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में अनियमितताओं, मतदाता सूची से कथित तौर पर लाखों नाम हटाने को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एक नवंबर को दिल्ली में रैली होने वाली है। कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी अभियान को 'वोट बचाओ, देश बचाओ' नाम दिया है। यह रैली रामलीला मैदान में होगी।
रैली टालने की अपील की गई
दिल्ली के कारोबारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कांग्रेस से इस रैली टालने की अपील की थी। संगठन ने कहा है कि इस रैली को दीवाली के बाद तक के लिए टाल दिया जाए क्योंकि इससे दिल्ली के 20 प्रमुख बाजारों में कारोबार प्रभावित हो सकता है। संगठन ने कहा है कि भारी संख्या में वाहन और लोग आएंगे जिससे 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो सकता है।
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