दुर्गा पूजा समारोह में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मोहा सबका मन

क्रॉसिंग रिपब्लिक में आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे।

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक में आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पूरे आयोजन में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिला।

इस अवसर पर गाजियाबाद के विधायक संजीव शर्मा जी ने दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने बच्चों के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया तथा उनका मनोबल बढ़ाया।

विधायक संजीव शर्मा ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजकों को बधाई दी और धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में उनके प्रयासों की सराहना की।