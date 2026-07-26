प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई, ब्लेड से गला रेतकर कर दी बहन की बेरहमी से हत्या
गाजियाबाद जिले के वेव सिटी थाना क्षेत्र के काजीपुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भाई अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से इस कदर नाराज हुआ कि बहन की बेरहमी से हत्या कर डाली।
गाजियाबाद जिले के वेव सिटी थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव स्थित एक खेत में गुरुवार को एक महिला का शव मिला था। गाजियाबाद पुलिस ने इस केस को सुलझ लिया है और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मृतक महिला के भाई ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। गाजियाबाद पुलिस की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई है। पुलिस के मुताबिक परिवार की इज्जत की खातिर भाई ने बहन को मौत के घाट उतारा। आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल ब्लेड भी बरामद कर ली गई।
डीसीपी धवल जायसवाल के मुताबिक हत्या में शामिल ब्लेड को और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। जायसवाल ने बताया कि ‘वेव सिटी थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक महिला का शव मिला था। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर मुकदमा दायर किया गया था। इस हत्याकांड को सुलझा लिया गया है। मृतक महिला के भाई के द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया था जिसका नाम दीपक है।’
प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई
पुलिस अधिकारी ने आगे बताया 'दीपक अपनी बहन के प्रेम-प्रसंग से नाराज था और आवेश में आकर ही हत्या की गई। हत्या में इस्तेमाल की गई ब्लेड को बरामद किया गया है। और साथ ही मोबाइल फोन बरामद किया गया है। महिला अपने प्रेमी से लगातार बात करती थी और एक दो बार उसके साथ भाग भी चुकी थी। इस सब की जानकारी आरोपी भाई को थी। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बहन को नोएडा से वेव सिटी में एक सुनसान जगह लाकर हत्याकांड को अंजाम दिया। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसके बाद हमें यह जानकारी हासिल हुई है।'
डीसीपी धवल जायसवाल, आरोपी दीपक ने हत्या को अंजाम देने से पहले कई बार बहन को प्रेम संबंध न रखने के लिए कहा था मगर जब बहन नहीं मानी तो आवेश में आकर ही हत्या को अंजाम दिया।'
शुरुआती जांच में पुलिस ने क्या कहा था?
शुरुआती जांच में खेत के बीचों-बीच किसी को घसीटकर ले जाने जैसे निशान और टूटी हुई फसल मिलने से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। वेव सिटी एसीपी प्रियाश्री पाल ने शुरुआती जांच को लेकर बताया था कि वेव सिटी थाना को पुलिस सूचना मिली थी कि काजीपुरा के एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में घसीटने के निशान दिखाई दे रहे हैं और फसल भी कई स्थानों पर टूटी हुई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना वेव सिटी की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। तलाशी और जांच के दौरान खेत से एक महिला का शव बरामद किया गया।
इसके बाद घटना के खुलासे के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था और साथ ही सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी गई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए गए थे।
(वार्ता के इनपुट के साथ)
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