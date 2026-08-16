2013 में किया था बुक, अबतक नहीं मिला फ्लैट पर कब्जा; लालकुआं में फुटा होमबायर्स का गुस्सा
गाजियाबाद के लालकुआं में 'सारे स्प्रिंग व्यू हाइट्स' के प्रभावित होमबायर्स ने अपनी वर्षों पुरानी समस्याओं और अपने अधिकारों को लेकर शांतिपूर्ण बैठक एवं विरोध प्रदर्शन किया।
हर किसी का सपना होता है कि उनका खुद का घर हो। गाजियाबाद के लालकुआं में 'सारे स्प्रिंग व्यू हाइट्स' (Sare Spring View Heights) में अपना फ्लैट बुक करके यह सपना साल 2013 में कुछ लोगों ने पूरा करने की कोशिश की मगर हाथ अबतक खाली ही हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि घर खरीदारों का कहना है कि उन्हें आज तक फ्लैट पर कब्जा नहीं मिल पाया है। उन्हें तय समय पर कब्जा देने की बात कही गई थी लेकिन साल दर साल बीत जाने के बावजूद खरीदारों के हाथ केवल झूठे आश्वासन, लगातार होती देरी और अनिश्चितता ही लगी। बेबस खरीदारों ने मामले में सरकारी हस्तक्षेप की मांग भी की है।
आक्रोशित होमबायर्स ने अपनी वर्षों पुरानी समस्याओं और अपने अधिकारों को लेकर रविवार को सोसाइटी के बाहर शांतिपूर्ण बैठक और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। होमबायर्स का गुस्सा इस बात को लेकर है कि फ्लैट की बुकिंग के 13 साल भी उन्हें कब्जा नहीं मिल सका है। होमबायर्स ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि वे किसी विवाद या टकराव के पक्ष में नहीं और वे सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें फ्लैट पर कब्जा मिले।
होमबायर्स ने रख दीं 6 मांगें
इस दौरान प्रभावित होमबायर्स ने कहा कि उन्होंने जिंदगीभर की कमाई फ्लैट खरीदने के लिए लगा दी जबकि वादा किया गया था हमें तय समय पर कब्जा मिला जाएगा। होमबायर्स ने 6 मागें रखी हैं जिनमें पहली मांग है कि प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। दूसरी मांग हर टावर और प्रोजेक्ट पूरा होने की समय-सीमा स्पष्ट की जाए। निर्माण कार्य की नियमित और पारदर्शी निगरानी, होमबायर्स को प्रोजेक्ट की वास्तविक वित्तीय और निर्माण स्थिति की जानकारी दी जाए। इनके अलावा होमबायर्स की मांग है कि संबंधित सरकारी विभाग और नियामक संस्था इस मामले को देखें। आखिरी मांग यह है कि कई साल से परेशान होमबायर्स को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई और घर की चाबी दी जाए।
खरीदते समय किया गया था वादा, मगर बीतते गए साल
दरअसल फ्लैट बेचते समय कहा गया था कि उन्हें जल्द चाबी दे दी जाएगी। दिन साल बीतते गए मगर अबतक ऐसा नहीं हो सका है। होमबायर्स को इस दौरान आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया गया। होमबायर्स का कहना है कि वे किसी विवाद या टकराव के पक्ष में नहीं हैं। हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से अपने घर और अपने अधिकार के लिए है।
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