कॉकरोचों के बाद पिंकी भैया ने अब ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर हिंदुओं को चेताया, पाकिस्तान का किया जिक्र
कॉकरोचों के बाद पिंकी भैया ने अब ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर हिंदुओं के को चेताया है। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कर हिंदुओं से गठबंधन का बहिष्कार करने की अपील की है।
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी भैया ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हिंदू इनके बहकावे में न आए।
बीते दिनों कॉकरोच जनता पार्टी का खुलकर विरोध करने वाले और सनातन विरोधी कहने वाले पिंकी भैया ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को लेकर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा है कि ये दोनों नेता मिलकर इस देश का नाश कर रहे हैं। पिंकी भैया ने कहा ‘ये चंद्रशेखर वो है जिसने सभी हिंदुओं के घर से भगवानों को निकलवा दिया और आज उनकी जो स्थिति है वो हिंदू को सभी गाली दे रहे हैं और जय भीम-जय मीम का नारा लगा करके हिंदू को मरवाने का काम ये चंद्रशेखर रावण और ये ओवैसी कर ही रहे हैं। और इस आग में घी डालने का काम इन दोनों का जो समीकरण बिठाया है वो इसलिए बिठाया है कि किसी भी तरीके से सत्ता में एकबार आ जाएं और आने के बाद क्या करेंगे? ये हिंदू तो जाग नहीं रहा है। सेकुलरिज्म का इनके ऊपर इतना कीड़ा है कि ये कल्पना तक नहीं कर सकते।’
और क्या-क्या बोले पिंकी भैया?
उन्होंने आगे कहा ‘मैं इनको एक बात बता रहा हूं आज हमारी स्थिति ये है कि कश्मीर में ये किश्तवाड़ में जो आतंकवादियों ने जो (सैनिक) मारे हैं वो हिंदू हैं और हिंदू को मारकर घसीटा गया है। केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वे हिंदू हैं और आने वाले समय में वही स्थिति पैदा होगी। चंद्रशेखर रावण जिस दलित समाज का नेतृत्व कर रहा है आज वही सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर दलित समाज का हो रहा है तो ये मुसलमान कर रहे हैं। और ये उनको एक करने का काम कर रहा है कि जय भीम और जय मीम मिलकर के आपस में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद क्या स्थिति होगी ये आप कल्पना नहीं कर सकते। और मेरा कहना का उद्देश्य ये है कि अखबार उठाकर देखो और इतिहास को उठाकर देखो जिस तरीके से पाकिस्तान में अगर मैं कह रहा हूं ये चंद्रशेखर रावण अगर मुसलमान के साथ मिलकर कर ये गठजोड़ करके और हिंदू का विरोध करके अगर ये ताकतवर बनना चाहता है जोगिंदरनाथ मंडल ने भी इसी राह पर चलकर देश का नाश करवाया था। उन्होंने बंटवार करके पाकिस्तान लिया था और वहां पर मुसलमानों ने उन्हें किस तरीके से मार मारकर भगाया था। उसके बाद उन्होंने यहीं आकर ही शरण ली थी। तो ऐसी स्थिति इस भारत की न हो और भारत कैसे सुरक्षित रहे इस चीज पर देखना चाहिए।’
हिंदुत्व की राह पर चलने की अपील
हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ने आगे कहा ‘हिंदू को जाति से हट करके केवल हिंदू बनना चाहिए। अगर ये चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से इन्होंने सभी हिंदू में आपस में खाई पाठ दी है और सब में इतना भेदभाव पैदा कर दिया है कि आने वाले समय के लिए इतना घातक होगा कि ये दोबारा वही पाकिस्तान बनने वाली स्थिति होगी। चंद्रशेखर के बहकावे में न आए बल्कि बहिष्कार करें और बिल्कुल भी वोट न दें। लेकिन ओवैसी के साथ मिलकर के जो कि रात दिन हिंदुओं को कोसते हैं और ये इनके साथ बैठकर गठजोड़ करके इस देश पर राज करना चाहता है तो मेरे जितने भी भाई हैं बहकावे में न आएं सिर्फ हिंदुत्व की राह पर चलें।’
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