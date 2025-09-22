गाजियाबाद के युवक से 53 लाख की लूट, ठगों ने टेलिग्राम ग्रुप से कैसे किया कांड?

विजयनगर के युवक से लूट का मामला सामने आया है। ठगों ने युवक को झांसे में लेकर धीरे-धीरे 53 लाख 34 हजार 210 रुपये लूट लिए। जानिए कैसे टेलिग्राम ग्रुप के जरिए लूट को अंजाम दिया गया।

गाजियाबाद से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने टेलिग्राम ग्रुप के जरिये विजयनगर निवासी से 53.34 लाख रुपए ठग लिए। जालसाजों ने शुरुआत में छोटे निवेश पर मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता और धीरे-धीरे लाखों रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है।

टेलीग्राम से ऐसे दिया ठगी को अंजाम विजयनगर में रहने वाले राहुल कुमार के मुताबिक दो फरवरी 2025 को उसके मोबाइल पर एक टेलिग्राम लिंक आया। उसे क्लिक करते ही वह एक ग्रुप से जुड़ गया। वहां दीपिका भवसिंक और प्रिया यादव नामक आईडी से उसकी बातचीत हुई। दोनों ने उसे टास्क पूरा करने पर मोटा मुनाफा देने का लालच दिया। पहले दिन उसने एक हजार रुपये जमा किए तो 14 सौ रुपये वापस मिले। इसके बाद पांच हजार रुपये निवेश पर सात हजार 449 रुपये लौटाए गए। लगातार मुनाफा पाकर उसका विश्वास बढ़ता गया।

वेबसाइट पर करोड़ों रुपए का मुनाफा दिखाया पीड़ित का कहना है कि विश्वास जमने के बाद ठगों ने अलग-अलग खातों और यूपीआई आईडी पर उससे रकम मंगवाना शुरू किया। धीरे-धीरे 53 लाख 34 हजार 210 रुपये उसके खाते से उड़ गए। पीड़ित ने बताया कि ठगों ने उसे वेबसाइट पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया। साइट पर उसका पैसा लाइव जमा होता हुआ दिखाया जाता था। जालसाजों ने उसे वेबसाइट पर करोड़ों रुपए का मुनाफा दिखाया, लेकिन बाद में न तो रकम निकली और न ही वेबसाइट खुली।