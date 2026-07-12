दोस्तों संग रात भर की पार्टी, सुबह मिली लाश; गाजियाबाद में आखिर 9वीं मंजिल से कैसे गिरा युवक?
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में पार्टी के दौरान 9वीं मंजिल से गिरकर 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। रविवार सुबह सोसाइटी परिसर में शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में शनिवार देर रात नौवीं मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। रविवार सुबह सोसाइटी परिसर में शव पड़ा देख घटना का पता चला, जिसके बाद नंदग्राम पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में युवक द्वारा नशे की हालत में गिरकर मौत होना मान रही है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
तमिलनाडू का रहने वाला था युवक
कार्यवाहक एसीपी नंदग्राम प्रियाश्री पाल ने बताया, मृतक की पहचान चिरंजीव विहार निवासी 28 वर्षीय एंथोनी एक्रोसिया उर्फ मिकी के रूप में हुई है। वह मूलरूप से तमिलनाडु का रहने वाला था। शुरूआती जांच में सामने आया है कि वह शनिवार रात अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में रहने वाले अपने दोस्त जीजो मैथ्यू के नौवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट पर चल रही पार्टी में शामिल होने आया था।
दोस्तों के साथ कर रहा था पार्टी, सुबह मिली लाश
शनिवार देर रात तक विक्टर अपने चार-पांच दोस्तों के साथ नौवीं मंजिल स्थित फ्लैट में पार्टी कर रहा था। रविवार सुबह जब सोसाइटी के निवासी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तो परिसर में युवक का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो युवक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गई।
पार्टी में मौजूद लड़कों से पुलिस ने की पूछताछ
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को घटना की सूचना दी। एसीपी का कहना है कि पुलिस ने पार्टी में मौजूद चार से पांच युवकों से पूछताछ की है। शुरुआती बयान में सभी ने किसी विवाद या मारपीट से इनकार किया है। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम ने फ्लैट और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, आखिर 9वीं मंजिल से कैसे गिरा?
पुलिस सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पार्टी के दौरान की गतिविधियों का क्रमवार विश्लेषण कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि युवक बालकनी से कैसे गिरा। एसीपी का कहना है कि प्रथमदृष्टया मामला नशे की हालत में गिरने का प्रतीत होता है, लेकिन जांच अभी जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें