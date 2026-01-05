खड़े-खड़े 50 थार खरीद दूंगी; आधी रात महिला ने काटा बवाल, भद्दी गालियां, जान की धमकी

संक्षेप: महिला अपने आप को वकील बता रही थी। इसके बाद वर्दी पहने दो दरोगा निकले। आरोप है कि एक ने वर्दी का रौब दिखाते हुए गालियां देना शुरु कर दिया। करीब बीस मिनट का हंगामा करने के बाद वह वहां से चले गए। अभिषेक नेहरा ने बताया कि इसके वह निवाड़ी थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करा दी।

गाजियाबाद के मोदीनगर में बीती रात एक घर के सामने खूब बवाल कटा। बाहर कार खड़ी करने से मना करना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। कार सवार महिला अपने आप को वकील बताते हुए जमकर हंगामा किया। उसके साथ वर्दी पहने दो पुलिसकर्मी भी खडे़ हुए थे। पुलिसवालों के साथ नशे में धुत महिला ने युवक को न सिर्फ गंदी-गंदी गालियां दीं बल्कि जान से भी मारने की धमकी दे डाली। पुलिसवालों ने भी फर्जी केस में फंसाने की बात कही। महिला का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

क्या है बीती रात की कहानी? गांव बुदाना निवासी अभिषेक नेहरा परिवार सहित मोदीनगर निवाड़ी मार्ग पर बिजली सब स्टेशन के सामने रहते हैं। अभिषेक नेहरा का आरोप है कि गत 21 दिसंबर को जब वह अपने घर पहुंचा तो बाहर मेन गेट पर गाड़ी खड़ी थी। घर के अंदर जाने का रास्ता नहीं था। एक गाड़ी में महिला व वर्दी पहने दो दरोगा मौजूद थे,जबकि दूसरे गाड़ी में अन्य लोग मौजूद थे। अभिषेक नेहरा के कहने पर छोटे भाई ने लड़की की गाड़ी हटाने को कहा तो सारे भड़क गए।

महिला अपने आप को वकील बता रही थी। इसके बाद वर्दी पहने दो दरोगा निकले। आरोप है कि एक ने वर्दी का रौब दिखाते हुए गालियां देना शुरु कर दिया। करीब बीस मिनट का हंगामा करने के बाद वह वहां से चले गए। अभिषेक नेहरा ने बताया कि इसके वह निवाड़ी थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करा दी। यही नहीं अपने रसूख की धौंस दिखा रही महिला ने कहा कि मैं तो खड़े-खड़े 50 थार खरीद दूंगी और पुलिस थाने में पीड़ित युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। अभिषेक नेहरा के बताए अनुसार, महिला नशे में थी। महिला ने युवक से कहा कि जा जिससे शिकायत करनी हो कर दे।