Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गैस सिलेंडर दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, गंदा वीडियो भी बनाया; गाजियाबाद में शर्मनाक घटना

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

गाजियाबाद के मोदीनगर में एक युवती से कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती के पड़ोस में रहने वाला शख्स उसे रसोई गैस सिलेंडर दिलाने के बहाने धोखे से अपने साथ ईख खेत में ले गया था, जहां दो लोगों ने उससे गैंगरेप किया।

गैस सिलेंडर दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, गंदा वीडियो भी बनाया; गाजियाबाद में शर्मनाक घटना

गाजियाबाद के मोदीनगर में रसोई गैस सिलेंडर दिलाने के बहाने युवती को खेत में ले जाकर कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा युवती का अश्लील वीडियो बनाकर दो दिन तक उसे ब्लैकमेल भी किया गया। पुलिस ने इस संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, UP सरकार ने बदली नीति

मोदीनगर के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक युवती के घर में रसोई गैस सिलेंडर खत्म हो गया था। उसने अपने पड़ोस में रहने वाले 40 वर्षीय अरविंद कुमार से यह बात बताई। इस पर अरविंद शुक्रवार दोपहर को युवती को सिलेंडर दिलाने की बात कहकर धोखे से अपने साथ ले गया। आरोप है कि वह युवती को ईख के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक और युवक पंकज भी आ गया और उसने उनका वीडियो बना लिया। पंकज वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोप है कि इसके बाद पंकज ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद किसी तरह युवती अपने घर आ गई। पंकज ने युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो पीड़ित युवती ने यह बात परिजनों को बता दी। इसके बाद परिजन युवती को लेकर भोजपुर थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि पीड़ित युवती की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती का मेडिकल कराकर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान भी दर्ज करा दिए गए हैं। इस मामले में आरोपी अरविंद कुमार और पंकज दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में कैश वैन से 20 लाख की लूट, NH-9 पर दिनदहाड़े वारदात

किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा

वहीं, एक अन्य मामले में मोदीनगर के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी काफी समय से किशोरी को ब्लैकमेल कर था। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि आरोपी का नाम अनुज कुमार है।

किशोरी लापता, अपहरण की आशंका

इसके अलावा मोदीनगर के निवाड़ी थानाक्षेत्र से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। जिला बिजनौर के एक गांव निवासी व्यक्ति गांव खिदौड़ा स्थित गन्ना क्रेशर पर दस साल से परिवार सहित काम करते हैं। दो दिन पहले किशोरी घर से चली गई। काफी तलाश करने के बाद भी जब नहीं मिली तो परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में नौकरानी की 13 साल की बेटी ने रची बुजुर्ग के घर लूट-हत्या की साजिश
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।