गाजियाबाद में कार में महिला से गैंग रेप, परिचित महिला पर भी मदद का आरोप
गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में महिला को कार में धक्का देकर गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने परिचित महिला और उसके पति पर भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है।
गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में महिला को कार में धक्का देकर गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने परिचित महिला और उसके पति पर भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पांच आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते 11 मार्च की शाम करीब सात बजे वह चौधरी मोड़ के पास पुल के ऊपर से गुजर रही थी। इसी दौरान उसकी परिचित महिला मुस्कान ने उन्हें आवाज देकर अपने पास बुलाया। परिचित होने के कारण वह उसके पास चली गई। आरोप है कि बातचीत के दौरान मुस्कान ने अचानक उसे कार में धक्का दे दिया। कार में पहले से ही मुस्कान का पति शनि और अन्य आरोपी मौजूद थे। जैसे ही वह कार के अंदर पहुंची तो आरोपियों ने उन्हें बंधक बना लिया और दरवाजे बंद कर दिए।
महिला और उसके पति ने भी की मदद
पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद तीन आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप किया, जबकि परिचित महिला और उसका पति उसके हाथ-पांव पकड़कर वारदात में सहयोग करते रहे। आपस में बातचीत के दौरान दुष्कर्म करने वाले तीनों लोग एक-दूसरे को साजिद, भोटल उर्फ बबलू और रिजवान के नाम से पुकार रहे थे।
पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर आरोपियों ने उसे डराया-धमकाया गया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपियों ने उसे एक स्थान पर छोड़ दिया। वह किसी तरह घर पहुंची, लेकिन दहशत के चलते पति को भी दो दिन तक घटना के बारे में नहीं बताया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने परिजनों को बताया, जिसके बाद वह उसे लेकर नगर कोतवाली पहुंचे। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि शिकायत के आधार पर नौ अप्रैल को मुस्कान और उसके पति शनि के अलावा साजिद, भोटल उर्फ बबलू और रिजवान के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और मस्टर्ड के समक्ष बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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अदिति शर्मा
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