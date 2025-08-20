मकान मालिक के इश्क में थी, प्रेमी को मार डाला; पति को पहले ही छोड़ चुकी है

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने मकान मालिक के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की। महिला अपने पति को पहले ही छोड़ चुकी है।

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में छह अगस्त को युवक का शव मिलने की घटना का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने के दौरान महिला के संबंध मकान मालिक से भी हो गए थे। प्रेमी ने शादी की जिद की तो महिला ने मकान मालिक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों तक पहुंची पुलिस एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि छह अगस्त को चित्रावन सोसाइटी के पास एक युवक का शव मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान न मिलने से सामान्य मौत की बात कही जा रही थी। जेब से मिले आधार कार्ड और मोबाइल के जरिए मृतक की पहचान थाना किठौर, जिला मेरठ के गांव नवल सूरजपुर निवासी रोहित के रूप में हुई थी। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घोंटकर रोहित की हत्या करने की पुष्टि हुई, जिसके बाद युवक के पिता इंदर की शिकायत पर 17 अगस्त को अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। हत्याकांड के खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया गया था। एसीपी वेव सिटी के मुताबिक सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने रोहित की हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपियों की पहचान शांतिनगर निवासी संजय कुमार और उसके मकान में किराए पर रहने वाली बेबी कुमारी के रूप में हुई।

प्रेमी से नहीं करना चाहती थी शादी एसीपी ने बताया कि बेबी मूलरूप से अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी रवि से हुई थी। उसे छोड़कर गाजियाबाद आ गई। यहां उसकी मुलाकात रोहित से हुई। दोनों संजय के मकान में पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। इस बीच संजय से भी उसके संबंध बन गए। बेबी ने बताया कि रोहित उस पर शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन वह संजय के साथ रहना चाहती थी। पांच अगस्त की शाम संजय के साथ मिलकर रोहित की हत्या कर दी।