गाजियाबाद को बारिश ने अक्टूबर में भी खूब भिगोया, 15 साल में सबसे ज्यादा, आंकड़े देखिए

गाजियाबाद जिले में इस बार सितंबर के बाद अक्तूबर में भी जोरदार बारिश हुई है। पिछले डेढ़ दशक में इस साल अक्तूबर माह के दौरान सर्वाधिक बारिश हुई। इस माह 53 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो पिछले 15 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले 2022 में 51.5 मिलीमीटर बारिश अक्तूबर के पूरे महीने में हुई थी।

सितंबर में पहले सप्ताह की बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसी तरह अक्तूबर में भी दो दिन की बारिश ने 15 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। छह और सात अक्तूबर को जिले में 53 मिलीमीटर बारिश हुई। छह अक्तूबर को जिले में 19.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सात अक्तूबर को 33.5 मिलीमीटर बारिश हुई। दो दिन की बारिश के कारण ही तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई और पारा 20 डिग्री के नीचे गिर गया था। इस कारण मौसम भी सर्द हो गया था।

आईएमडी के मुताबिक गाजियाबाद में अब तक इस माह 53 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। डेढ़ दशक में यह तीसरी बार है, जब अक्तूबर में जोरदार बारिश हुई है। इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले 2022 में 51.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी और 2021 में 30.8 मिलीमीटर बारिश हुई। 15 साल में सिर्फ आठ साल ही अक्तूबर में बारिश हुई है। बीते साल की तरह सात वर्ष यह माह सूखा ही रहा है।