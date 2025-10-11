Ghaziabad witnessed highest rain in 15 years in October third time imd latest data गाजियाबाद को बारिश ने अक्टूबर में भी खूब भिगोया, 15 साल में सबसे ज्यादा, आंकड़े देखिए, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद को बारिश ने अक्टूबर में भी खूब भिगोया, 15 साल में सबसे ज्यादा, आंकड़े देखिए

सितंबर में पहले सप्ताह की बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसी तरह अक्तूबर में भी दो दिन की बारिश ने 15 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। छह और सात अक्तूबर को जिले में 53 मिलीमीटर बारिश हुई। छह अक्तूबर को जिले में 19.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 

हिन्दुस्तान, गाजियाबाद | आयुष गंगवार
Sat, 11 Oct 2025 08:58 AM
गाजियाबाद जिले में इस बार सितंबर के बाद अक्तूबर में भी जोरदार बारिश हुई है। पिछले डेढ़ दशक में इस साल अक्तूबर माह के दौरान सर्वाधिक बारिश हुई। इस माह 53 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो पिछले 15 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले 2022 में 51.5 मिलीमीटर बारिश अक्तूबर के पूरे महीने में हुई थी।

सितंबर में पहले सप्ताह की बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसी तरह अक्तूबर में भी दो दिन की बारिश ने 15 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। छह और सात अक्तूबर को जिले में 53 मिलीमीटर बारिश हुई। छह अक्तूबर को जिले में 19.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सात अक्तूबर को 33.5 मिलीमीटर बारिश हुई। दो दिन की बारिश के कारण ही तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई और पारा 20 डिग्री के नीचे गिर गया था। इस कारण मौसम भी सर्द हो गया था।

आईएमडी के मुताबिक गाजियाबाद में अब तक इस माह 53 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। डेढ़ दशक में यह तीसरी बार है, जब अक्तूबर में जोरदार बारिश हुई है। इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले 2022 में 51.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी और 2021 में 30.8 मिलीमीटर बारिश हुई। 15 साल में सिर्फ आठ साल ही अक्तूबर में बारिश हुई है। बीते साल की तरह सात वर्ष यह माह सूखा ही रहा है।

बारिश के बाद लगातार तेज धूप खिलने से तापमान बढ़ा है। हालांकि, वायु गुणवत्ता ज्यादा प्रभावित हो रही है और दो दिन में एक्यूआई में 100 से अधिक अंकों की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से घटकर 19 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं,अधिकतम पारा 29 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। एक्यूआई में गुरुवार के मुकाबले 56 अंक की बढ़ोतरी हुई और यह 176 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। यह भले ही प्रदूषण की श्रेणी से बाहर रही, लेकिन गाजियाबाद का औसत एक्यूआई दिल्ली और गुरुग्राम से अधिक दर्ज किया गया। सख्ती नहीं हुई तो एक या दो दिन में प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है।