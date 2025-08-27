Ghaziabad will get relief from traffic jam 1200 m long flyover is being built at Hapur Chungi गाजियाबाद को मिलेगी जाम से राहत, हापुड़ चुंगी पर बन रहा 1200 मी लंबा फ्लाईओवर, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद को मिलेगी जाम से राहत, हापुड़ चुंगी पर बन रहा 1200 मी लंबा फ्लाईओवर

गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी पर जाम से निजात दिलाने के लिए 1200 मीटर लंबे फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई है, जिससे पुराना बस अड्डा और राजनगर एक्सटेंशन से आने वाले वाहन बिना रुके निकल सकेंगे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 27 Aug 2025 08:16 AM
गाजियाबाद शहर में हापुड़ चुंगी चौराहे पर जाम खत्म करने के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवर अब 1200 मीटर लंबा होगा। सेतु निगम ने अपनी डीपीआर में इसे इंग्राहम इंस्टीट्यूट के कट के बजाय आईएमटी गेट के सामने से शुरू करने की योजना बनाई है।

अधिकारियों के अनुसार, फ्लाईओवर आयकर विभाग की इमारत के दूसरे कोने पर समाप्त होगा। करीब 120 करोड़ रुपये से बनने वाले इस फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ा दी गई है। इसके जरिए पुराना बस अड्डे से आने वाले वाहन हापुड़ चुंगी रेड लाइट को पार करते हुए सीधे डासना फ्लाईओवर की तरफ निकल जाएंगे। दूसरी ओर राजनगर एक्सटेंशन से कविनगर थाने के सामने से जाने वाले वाहन बिना रुके निकल सकेंगे।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि हापुड़ चुंगी पर जाम की समस्या को लेकर सर्वे कराया गया था। इससे पता चला कि रेड लाइट पर करीब 15 से 18 मिनट तक जाम लगता है। इसकी वजह चारों तरफ से आने वाले वाहनों का दबाव है।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा, पहले फ्लाईओवर 800 मीटर लंबा बनाया जा रहा था, लेकिन इंग्राहम कट के जाम को भी समाप्त करने के लिए इसे 400 मीटर और आगे से शुरू किया जाएगा। जल्द डीपीआर तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी।

एक लाख लोगों को राहत मिल सकेगी

नए फ्लाईओवर के निर्माण से हापुड़ तिराहे से डासना फ्लाईओवर तक यातायात सामान्य रहेगा। प्रशासन की माने तो करीब एक लाख वाहन रोजाना इस चौराहे को पार करते हैं। इन्हें राहत मिल सकेगी। इससे पूर्व भी हापुड़ चुंगी चौराहे के जाम को खत्म करने के लिए जीडीए की ओर से फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार किया गया था।