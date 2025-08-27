गाजियाबाद को मिलेगी जाम से राहत, हापुड़ चुंगी पर बन रहा 1200 मी लंबा फ्लाईओवर

गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी पर जाम से निजात दिलाने के लिए 1200 मीटर लंबे फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई है, जिससे पुराना बस अड्डा और राजनगर एक्सटेंशन से आने वाले वाहन बिना रुके निकल सकेंगे।

गाजियाबाद शहर में हापुड़ चुंगी चौराहे पर जाम खत्म करने के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवर अब 1200 मीटर लंबा होगा। सेतु निगम ने अपनी डीपीआर में इसे इंग्राहम इंस्टीट्यूट के कट के बजाय आईएमटी गेट के सामने से शुरू करने की योजना बनाई है।

अधिकारियों के अनुसार, फ्लाईओवर आयकर विभाग की इमारत के दूसरे कोने पर समाप्त होगा। करीब 120 करोड़ रुपये से बनने वाले इस फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ा दी गई है। इसके जरिए पुराना बस अड्डे से आने वाले वाहन हापुड़ चुंगी रेड लाइट को पार करते हुए सीधे डासना फ्लाईओवर की तरफ निकल जाएंगे। दूसरी ओर राजनगर एक्सटेंशन से कविनगर थाने के सामने से जाने वाले वाहन बिना रुके निकल सकेंगे।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि हापुड़ चुंगी पर जाम की समस्या को लेकर सर्वे कराया गया था। इससे पता चला कि रेड लाइट पर करीब 15 से 18 मिनट तक जाम लगता है। इसकी वजह चारों तरफ से आने वाले वाहनों का दबाव है।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा, पहले फ्लाईओवर 800 मीटर लंबा बनाया जा रहा था, लेकिन इंग्राहम कट के जाम को भी समाप्त करने के लिए इसे 400 मीटर और आगे से शुरू किया जाएगा। जल्द डीपीआर तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी।