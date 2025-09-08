गाजियाबाद को 15 जोन में बांटकर होगा और विकास, GDA ने शहर के लिए बनाया नया प्लान

गाजियाबाद महायोजना 2031 लागू होने के बाद जीडीए क्षेत्र को 15 जोन में बांटकर और विकसित किया जाएगा। जीडीए ने इस क्षेत्र में घर और दुकान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, जीडीए के बढ़े 27.56 फीसदी क्षेत्रफल पर आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां विकसित की जाएंगी।

गाजियाबाद महायोजना 2021 में जीडीए का दायरा 25099.46 हेक्टेयर जमीन पर फैला था, जिसको प्राधिकरण ने 8 जोन में विभाजित कर विकसित किया। अब महायोजना 2031 में प्राधिकरण का दायरा बढ़कर 32017.81 हेक्येटर हो गया है। ऐसे में जीडीए का क्षेत्रफल 27.56 फीसदी बढ़ गया है। इस बढ़े क्षेत्रफल को विकसित करने के लिए प्राधिकरण क्षेत्र को 15 जोन में विभाजित किया जा रहा है।

साथ ही, इसके दो कलस्टर बनाए जाएंगे, ताकि इन्हें योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके। अधिकारी बताते हैं कि इसके लिए एक हफ्ते में सलाहकार एजेंसी का चयन हो जाएगा।

15 फीसदी क्षेत्र में घर बनेंगे अधिकारी बताते हैं कि महायोजना 2031 में आवासीय क्षेत्र 15.74 फीसदी बढ़ा है। इस क्षेत्र में लोगों के लिए घर बनेंगे। यहां भूखंड, ग्रुप हाउसिंग की योजनाएं आएंगी। ये क्षेत्र सबसे अधिक राजनगर एक्सटेंशन, लोनी, ट्रांस हिंडन, डासना, मुरादनगर, मोदीनगर आदि में है। महायोजना 2021 में आवासीय क्षेत्र 11119.24 हेक्टेयर था, जो अब 12869.32 हो गया है।

व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा : जिले में व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। महायोजना 2031 में 15.03 फीसदी क्षेत्रफल इसी के लिए रखा गया है। जहां मॉल, रेस्तरां, दुकान, शोरूम और कॉम्प्लेक्स आदि का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। महायोजना 2031 में 14.84 प्रतिशत क्षेत्रफल उद्योगों के लिए रखा गया है, जिसमें कई औद्योगिक पार्क विकसित होंगे।