कहासुनी में गुस्साई पत्नी ने पति पर उड़ेल दी खौलती चाय, पैसे भी लेकर फरार

गाजियाबाद के वेव सिटी थानाक्षेत्र में मामूली कहासुनी के दौरान पत्नी ने पति पर गर्म चाय उड़ेल दी। इससे वह बुरी तरह झुलस गया और नाक से खून बहने लगा। घटना के बाद पत्नी सामान के साथ-साथ अलमारी में रखे 1.44 लाख रुपये लेकर चली गई। पीड़ित ने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

वेव सिटी के ओकवुड एंक्लेव अपार्टमेंट में रहने वाले सौरभ सिंह का कहना है कि 24 अगस्त की सुबह पारिवारिक बात को लेकर पत्नी अंकिता सिंह से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान पत्नी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। सौरभ सिंह के मुताबिक घटना के वक्त गैस पर चाय खौल रही थी। पत्नी ने खौलती हुई चाय उनके ऊपर ऊड़ेल दी। गर्म चाय से उनके सिर में सूजन आ गई और थोड़ी देर बाद ही नाक से खून बहने लगा।