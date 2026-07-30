गाजियाबाद में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रिटायर्ड अफसर से 1.5 करोड़ की ठगी, जानें ठगों ने कैसे लगाया चूना?

गाजियाबाद में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (IOFS) के सेवानिवृत्त अधिकारी से साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग और IPO में भारी मुनाफे का झांसा देकर करीब 1.50 करोड़ रुपये ठग लिए। जालसाजों ने WhatsApp ग्रुप और फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए रकम जमा कराई।

योगेन्द्र सागर, गाजियाबाद साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी (रिटायर्ड रक्षा अधिकारी) से डेढ़ करोड़ रुपये ठग लिए। जालसाजों ने खुद को प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधि बताकर व्हॉट्सऐप ग्रुप के माध्यम से संपर्क किया और निवेश के नाम पर रकम जमा करा ली। ठगी का पता लगने पर पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

राजनगर एक्सटेंशन स्थित अग्रवाल हाइट्स सोसाइटी में रहने वाले नरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वर्ष 2022 में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस) से सेवानिवृत्त हुए थे। पेंशन के अलावा अतिरिक्त आय के लिए वह शेयर बाजार में निवेश करते थे। इसी दौरान जून 2026 में उन्हें व्हॉट्सऐप पर शेयर ट्रेडिंग से जुड़े एक ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप के संचालकों ने खुद को सेबी से पंजीकृत वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधि बताते हुए दावा किया कि उनके माध्यम से आईपीओ और विशेष श्रेणी के शेयरों में निवेश कर कम समय में कई गुना लाभ कमाया जा सकता है।

नरेंद्र कुमार के मुताबिक सबसे पहले उन्हें यीपूस्टॉक्स सिक्योरिटीज (डीएमए) के नाम से संचालित एक प्लेटफॉर्म पर निवेश कराया गया, जहां उन्होंने करीब 85 लाख रुपये जमा किए। इसके बाद फिडेलिटी इंटरनेशनल के नाम से संचालित दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगभग 61 लाख रुपये का निवेश कराया गया। वहीं जूलियस बेयर एडवाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से संचालित एक अन्य ऐप पर भी करीब 3.80 लाख रुपये जमा कराए गए। निवेश के दौरान उनसे आधार और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कराए गए।

पीड़ित का आरोप है कि ट्रेडिंग ऐप पर उनके निवेश की राशि लगातार बढ़ती दिखाई जाती रही। खाते में करोड़ों रुपये का मुनाफा और बड़ी संख्या में आईपीओ आवंटित होने का दावा किया गया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनका निवेश सुरक्षित है। जालसाज समय-समय पर नए निवेश के लिए प्रेरित करते रहे और अधिक लाभ का लालच देकर अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराते रहे।

नरेंद्र कुमार के मुताबिक जब उन्होंने अपनी निवेश की गई रकम निकालने का प्रयास किया तो जालसाजों ने पहले ब्रोकरेज शुल्क, फिर आयकर, वीआईपी ट्रांसफर फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पर लगातार नई-नई रकम जमा कराने की मांग शुरू कर दी। हर बार भुगतान करने के बाद निकासी रोक दी जाती और कोई नया कारण बताकर फिर से रुपये मांगे जाते। बाद में आईपीओ के बकाया शेयरों का हवाला देकर करीब 24 लाख रुपये और जमा कराने का दबाव बनाया गया।

पीड़ित का कहना है कि तीनों व्हॉट्सऐप ग्रुपों में 150 से अधिक सदस्य शामिल थे। इनमें कई सदस्य लगातार अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट और सफलता की कहानियां साझा करते थे। कुछ महिला सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर खुद को सफल निवेशक बताते हुए उनका भरोसा मजबूत किया। पीड़ित का आरोप है कि अधिकांश सदस्य गिरोह के ही लोग थे, जो नए निवेशकों को झांसे में लेने के लिए सक्रिय थे।