Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad viral video sick and old mother brutally beaten by drug addicted son
बीमार मां की बेरहमी से पिटाई, गाजियाबाद में नशेड़ी बेटे की खौफनाक करतूत- VIDEO

बीमार मां की बेरहमी से पिटाई, गाजियाबाद में नशेड़ी बेटे की खौफनाक करतूत- VIDEO

संक्षेप:

गाजियाबाद से एक खौफनाक घटना सामने आई है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में एक वृद्धा को उसके बेटे द्वारा ही बेरहमी से पीटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

Jan 31, 2026 09:51 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके से एक डरावनी घटना सामने आई है। एक नशेड़ी बेटे का अपनी बुजुर्ग मां को घर पर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वायरल हुआ वीडियो

पुलिस अधिकारी के अनुसार, वारदात का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें साफ देखा जा सकता है कि लगभग 26 साल का एक युवक एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह पीट रहा है। जांच में पता चला कि यह वीडियो मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर सेक्टर-23 स्थित जागृति विहार के एक मकान का है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी निशांत ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया।

नशेड़ी है आरोपी बेटा

पड़ोसियों ने बताया कि घर में बुजुर्ग महिला और उनका बेटा रहते हैं। पिता की कई साल पहले मौत हो गई थी। बुजुर्ग महिला की बेटी अमेरिका में नौकरी करती है जबकि भाई नशे का आदी है। आरोपी भाई निशांत ठाकुर एक हफ्ते पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया था। बेटी अपनी मां को घर के खर्च और इलाज के लिए अमेरिका से पैसे भेजती है। निशांत ठाकुर नशे का आदी है।

बहन ने इसलिए लगवाए थे सीसीटीवी कैमरे

बताया जाता है कि नशे के लिए पैसे नहीं मिलने पर उसने अपनी मां की पिटाई की। आरोपी ने बुजुर्ग का गला तक दबा दिया। वृद्धा ने अपनी बेटी को भाई की करतूत बताई थी। इसी वजह से बेटी ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। वह अपनी मां के हालात अमेरिका से ही मोबाइल पर देखती रहती थी।

पड़ोसियों को बताई पूरी कहानी

बताया जाता है कि बेटी ने घटना की फुटेज पड़ोसियों को भेजी और पूरी कहानी बताई। इसके बाद यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि कोई परिचित की ओर से शिकायत नहीं दी जाती है तब पुलिस खुद मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करेगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Ghazipur News Viral Video
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।