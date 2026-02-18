Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में सरेराह 'संग्राम', इंदिरापुरम में भिड़ गईं दो युवतियां, VIDEO वायरल

Feb 18, 2026 06:27 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा मॉल के पास मंगलवार रात को दो युवतियों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा मॉल के पास मंगलवार रात को एक टी स्टॉल पर दो युवतियों के बीच जमकर लड़ाई हो गई। शुरुआत में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हई लेकिन देखते ही देखते यह गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई। दोनों युवतियों के बीच लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मारपीट में बदली बहस

19 सेकेंड के वीडियो में दोनों युवतियां आपस में मारपीट करती नजर आ रही हैं। घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शिप्रा मॉल के पास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि मंगलवार रात को किसी बात पर दो युवतियां सड़क पर ही आपस में बहस करने लगीं। देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई। इस दौरान वहां मौजूद किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

क्या बोली पुलिस?

पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। वायरल वीडियो में एक युवती दूसरी को पुलिस बुलाने की भी बात कह रही है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों युवतियों में पहले कहासुनी व गाली गलौज हुई और उसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। यह बात शुरुआती जांच में सामने आई है। बताया कि मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। स्थानीय लोगों ने भी झगड़े की वजह पता होने से इनकार किया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

Ghaziabad
