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ताज मोहम्मद का कब्जा और चंचल के आंसू; गाजियाबाद के वायरल वीडियो की पूरी कहानी क्या

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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एक महिला के मकान पर दबंग व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले में गाजियाबाद के डीएम कार्रवाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। डीएम के निर्देश पर पुलिस द्वारा महिला को उसके मकान का कब्जा वापस दिलाया गया। 

ताज मोहम्मद का कब्जा और चंचल के आंसू; गाजियाबाद के वायरल वीडियो की पूरी कहानी क्या

गाजियाबाद के विजय नगर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के साथ एक दबंग व्यक्ति द्वारा कथित धोखाधड़ी और मकान पर अवैध कब्जे के मामले में जिला प्रशासन की सराहनीय कार्रवाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। गाजियाबाद के डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर पुलिस द्वारा जांच के बाद महिला को उसके मकान का कब्जा वापस दिलाया गया। मकान का कब्जा मिलने होने के बाद डीएम खुद उस महिला से मिलने घर पहुंचे और उसी के हाथ से घर का ताला भी खुलवाया।

डेढ़ लाख के बदले मांगे 7 लाख रुपये

दरअसल, विजय नगर सेक्टर-11 बी-26 निवासी चंचल ने जनता दर्शन में डीएम से शिकायत की थी कि उसने ताज मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति से 1.50 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोप है कि रुपयों के बदले आरोपी ने उसके मकान के मूल दस्तावेज गिरवी रख लिए था। इसके बाद ताज मोहम्मद ने ब्याज की रकम बढ़ाकर 7 लाख रुपये बताई। महिला का आरोप था कि आरोपी ने जबरन उसके मकान पर कब्जा कर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया था। कई बार पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ।

जांच में सही पाए गए आरोप

डीएम ने महिला की शिकायत को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत एसडीएम सदर और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में महिला की शिकायत सही पाई गई।

पहले भी जेल जा चुका है ताज मोहम्मद

इसके अलावा जांच रिपोर्ट में यह बात भी सामने आया कि आरोपी ताज मोहम्मद पूर्व में भूमि कब्जे से जुड़े मामले में जेल जा चुका है।

डीएम को घर पर देख भावुक हो गई महिला

सोमवार को प्रशासनिक और पुलिस टीम की मौजूदगी में पीड़ित महिला चंचल को उसके मकान का कब्जा वापस दिलाया गया। कब्जा मिलने के बाद डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ खुद पुलिस टीम के साथ चंचल के घर पहुंचे। डीएम को देख वह भावुक हो गईं। डीएम ने खुद चंचल के हाथ से ही उसके घर का ताला खुलवाया। इस मौके पर महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ का आभार जताया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सूर्या हत्याकांड: असद के घर पर नोटिस चस्पा

बता दें कि, गाजियाबाद के खोड़ा में 11वीं क्लास के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद अब प्रशासन ने उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में 15 दिन में अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है और ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमण हटाओ के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम द्वारा जारी नोटिस खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार स्थित असद के घर के मुख्य दरवाजे पर चस्पा किया गया। इलाके में लाउडस्पीकर और ढोल बजाकर घोषणा की गई कि जिस जमीन पर घर बना है, उस पर रूप से अवैध कब्जा है। नोटिस में कब्जाधारकों को 15 दिन के भीतर एसडीएम के समक्ष जवाब दाखिल करने को कहा गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

रिपोर्ट - संजीव वर्मा

Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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