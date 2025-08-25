पहला चक्का गुजरा फिर भी नहीं रुकी, गाजियाबाद में कार ने युवक को कुचला, मौत- VIDEO

गाजियाबाद जिले के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक बेकाबू कार ने एक युवक को कुचल दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर देर रात को आरोपी चालक को पकड़ लिया।

गाजियाबाद जिले के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक बेकाबू कार ने एक युवक को कुचल दिया। युवक विक्षिप्त था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर देर रात को आरोपी चालक को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर के आगामी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार को संजयनगर सेक्टर-23 में फॉर्चून होटल के सामने करीब 35 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक डिवाइडर पर बैठा था। दोपहर करीब एक बजे वह डिवाइडर से उठकर सड़क की तरफ चला तो तेज रफ्तार में आ रही कार ने उसे कुचल दिया। हैरत की बात यह है कि गाड़ी के अगले पहिए ऊपर चढ़ने के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और युवक को कुचलते हुए आगे निकल गया।

घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी चालक को देररात हिरासत में ले लिया। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाली कार शालीमार सिटी से आ रही थी। यह कार एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है।