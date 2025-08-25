ghaziabad viral video first wheel passed but car did not stop and crushed youth पहला चक्का गुजरा फिर भी नहीं रुकी, गाजियाबाद में कार ने युवक को कुचला, मौत- VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
पहला चक्का गुजरा फिर भी नहीं रुकी, गाजियाबाद में कार ने युवक को कुचला, मौत- VIDEO

गाजियाबाद जिले के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक बेकाबू कार ने एक युवक को कुचल दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर देर रात को आरोपी चालक को पकड़ लिया।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 10:12 PM
गाजियाबाद जिले के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक बेकाबू कार ने एक युवक को कुचल दिया। युवक विक्षिप्त था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर देर रात को आरोपी चालक को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर के आगामी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार को संजयनगर सेक्टर-23 में फॉर्चून होटल के सामने करीब 35 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक डिवाइडर पर बैठा था। दोपहर करीब एक बजे वह डिवाइडर से उठकर सड़क की तरफ चला तो तेज रफ्तार में आ रही कार ने उसे कुचल दिया। हैरत की बात यह है कि गाड़ी के अगले पहिए ऊपर चढ़ने के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और युवक को कुचलते हुए आगे निकल गया।

घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी चालक को देररात हिरासत में ले लिया। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाली कार शालीमार सिटी से आ रही थी। यह कार एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है।

कंपनी की एक शाखा मोहननगर और दूसरी पिलखुआ में है। सोमवार को कंपनी मालिक कार से पिलखुआ जा रहे थे। फॉर्चून होटल के सामने पहुंचते ही एक व्यक्ति गाड़ी के सामने आ गया, जिससे कुचलकर उसकी मौत हो गई। एसीपी ने बताया कि घटना के वक्त गाड़ी को नंदनगरी दिल्ली निवासी बंटी चल रहा था। गाड़ी समेत उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस केस दर्ज कर के आगामी कार्रवाई कर रही है।