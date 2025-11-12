Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad vijaynagar road accident high-speed bike rams into truck, 3 teenagers killed
गाजियाबाद के विजयनगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक ट्रक में घुसी, 3 किशोरों की मौत

संक्षेप: गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन नाबालिग लड़कों की जान चली गई। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के शांतिनगर निवासी तीनों लड़के एनएच-नौ पर बाइक पर जा रहे थे, तभी आईपीईएम कॉलेज के पास उनकी बाइक ट्रक में पीछे से जा घुसी।

Wed, 12 Nov 2025 09:47 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन नाबालिग लड़कों की जान चली गई। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के शांतिनगर निवासी तीनों लड़के एनएच-नौ पर बाइक पर जा रहे थे, तभी आईपीईएम कॉलेज के पास उनकी बाइक ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि तीनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीनों किशोरों की पहचान 16 वर्षीय आर्यन पुत्र राजेंद्र, 15 वर्षीय भावुक तोमर पुत्र परमेंद्र तोमर और 11 वर्षीय मयंक पुत्र कुलदीप के रूप में हुई है। तीनों मृतक क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र के शांति नगर के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची विजयनगर थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया।

एसीपी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तीनों किशोर रात करीब सवा 11 बजे घूमने के लिए बाइक लेकर घर से निकले थे। आईपीईएम कॉलेज के पास बाइक पीछे से ट्रक में घुस गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जो ट्रक में पीछे से जा घुसी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। एसीपी का कहना है कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, तीनों किशोरों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
