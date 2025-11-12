गाजियाबाद के विजयनगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक ट्रक में घुसी, 3 किशोरों की मौत
गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन नाबालिग लड़कों की जान चली गई। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के शांतिनगर निवासी तीनों लड़के एनएच-नौ पर बाइक पर जा रहे थे, तभी आईपीईएम कॉलेज के पास उनकी बाइक ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि तीनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीनों किशोरों की पहचान 16 वर्षीय आर्यन पुत्र राजेंद्र, 15 वर्षीय भावुक तोमर पुत्र परमेंद्र तोमर और 11 वर्षीय मयंक पुत्र कुलदीप के रूप में हुई है। तीनों मृतक क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र के शांति नगर के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची विजयनगर थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया।
एसीपी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तीनों किशोर रात करीब सवा 11 बजे घूमने के लिए बाइक लेकर घर से निकले थे। आईपीईएम कॉलेज के पास बाइक पीछे से ट्रक में घुस गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जो ट्रक में पीछे से जा घुसी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। एसीपी का कहना है कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, तीनों किशोरों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।