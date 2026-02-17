Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में हथौड़े से तोड़ी मजार, पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी को दबोचा

Feb 17, 2026 12:36 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, गाजियाबाद
साहिबाबाद पुलिस ने हिंडन नदी के पास एक पुरानी मजार तोड़ने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मजार क्षतिग्रस्त करने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इसे अवैध अतिक्रमण बताया था।

गाजियाबाद के साहिबाबाद में हिंडन नदी पुल के पास स्थित एक पुरानी मजार को तोड़ने के मामले में पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की है। आरोपी ने इस मजार को अवैध बताते हुए वीडियो पोस्ट किया। पुलिस ने इसे सामाजिक शांति और सद्भाव के लिए खतरा मानते हुए धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

हिंदू रक्षा दल का पदाधिकारी प्रिंस ठाकुर गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी प्रिंस ठाकुर (25) को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस ठाकुर पर हिंडन नदी पुल के पास स्थित मजार को तोड़ने का आरोप है। आरोपी नंदग्राम क्षेत्र का निवासी है। वीडियो में वह कथित तौर पर छठ पूजा घाट के पास फ्लाईओवर के नीचे स्थित दशकों पुरानी मजार को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

आरोपी के साथ दिख रहे हैं कुछ और लोग

वायरल वीडियो में आरोपी के साथ कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल हुए वीडियो में आरोपी को मजार को हथौड़े से तोड़ते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद आरोपी प्रिंस ठाकुर ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और निर्माण को कथित तौर पर 'अवैध रूप से निर्मित' मजार बताया।

आरोपी ने बयान भी दिया

वीडियो में आरोपी ने अपने बयान में कहा कि हिंदू रक्षा दल किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। आरोपी ने अधिकारियों के हस्तक्षेप न करने पर आगे की कार्रवाई की धमकी दी। साहिबाबाद की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) श्वेता यादव ने पुष्टि की कि वीडियो सामने आने के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।

धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के मामले में केस

साहिबाबाद की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) श्वेता यादव ने कहा कि इस तरह की भड़काऊ सामग्री सामाजिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा है। उन कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो सामाजिक शांति को भंग करते हैं। आरोपी के खिलाफ जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रिंस ठाकुर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

