गाजियाबाद में हथौड़े से तोड़ी मजार, पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी को दबोचा
साहिबाबाद पुलिस ने हिंडन नदी के पास एक पुरानी मजार तोड़ने के आरोप में हिंदू रक्षा दल के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मजार क्षतिग्रस्त करने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इसे अवैध अतिक्रमण बताया था।
गाजियाबाद के साहिबाबाद में हिंडन नदी पुल के पास स्थित एक पुरानी मजार को तोड़ने के मामले में पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की है। आरोपी ने इस मजार को अवैध बताते हुए वीडियो पोस्ट किया। पुलिस ने इसे सामाजिक शांति और सद्भाव के लिए खतरा मानते हुए धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
हिंदू रक्षा दल का पदाधिकारी प्रिंस ठाकुर गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी प्रिंस ठाकुर (25) को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस ठाकुर पर हिंडन नदी पुल के पास स्थित मजार को तोड़ने का आरोप है। आरोपी नंदग्राम क्षेत्र का निवासी है। वीडियो में वह कथित तौर पर छठ पूजा घाट के पास फ्लाईओवर के नीचे स्थित दशकों पुरानी मजार को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है।
आरोपी के साथ दिख रहे हैं कुछ और लोग
वायरल वीडियो में आरोपी के साथ कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल हुए वीडियो में आरोपी को मजार को हथौड़े से तोड़ते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद आरोपी प्रिंस ठाकुर ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और निर्माण को कथित तौर पर 'अवैध रूप से निर्मित' मजार बताया।
आरोपी ने बयान भी दिया
वीडियो में आरोपी ने अपने बयान में कहा कि हिंदू रक्षा दल किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। आरोपी ने अधिकारियों के हस्तक्षेप न करने पर आगे की कार्रवाई की धमकी दी। साहिबाबाद की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) श्वेता यादव ने पुष्टि की कि वीडियो सामने आने के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।
धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के मामले में केस
साहिबाबाद की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) श्वेता यादव ने कहा कि इस तरह की भड़काऊ सामग्री सामाजिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा है। उन कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो सामाजिक शांति को भंग करते हैं। आरोपी के खिलाफ जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रिंस ठाकुर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
