गाजियाबाद में वीडियो गेम के झगड़े में बच्चे की हत्या, सांप्रदायिक तनाव
गाजियाबाद में वीडियो गेम हार जीत को लेकर झगड़ के बाद एक किशोर की हत्या कर दी गई। आरोपी भी नाबालिग है। दोनों के अलग-अलग धर्म से होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। हालांकि, पुलिस ने मामला शांत करा दिया है।
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र में बुधवार को वीडियो गेम खेलने के विवाद में एक किशोर को दूसरे ने चाकू से गोदकर मार डाला। मामला दो अलग-अलग धर्म का होने की वजह से घटनास्थल पर तनाव हो गया। गनीमत रही कि पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। पुलिस आरोपी को तलाश रही है।
फिरोजाबाद के मूलनिवासी नईम लोनी बॉर्डर की आर्य नगर कॉलोनी में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी जैनब, बेटे मोबिन, फरमान, जैद, बेटी इलमा के अलावा 16 वर्षीय बेटा फैजान था। नईम मजदूरी करते हैं। नईम रोजाना की तरह सुबह काम पर चले गए थे। बड़ा बेटा मोबिन पानी के प्लांट पर काम करता है। फैजान बुधवार सुबह करीब 11 बजे घर से निकला था। वह पास की नाईपुरा कॉलोनी स्थित वीडियो गेम स्टेशन पर पहुंचकर गेम खेलने लगा। फैजान के पहुंचते ही दूसरे धर्म का 14 वर्षीय किशोर आया और आते ही फैजान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। पेट और सीने में कई वार लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी फरार हो गया।
अस्पताल में फैजान की मौत
आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से फैजान को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। जहां चिकित्सकों ने फैजान को मृत घोषित कर दिया। दिनदहाड़े किशोर की हत्या के पार परिजन और आसपास के लोग पहुंचे और नाराजगी जताई। इसी बीच घर में वीडियो गेम स्टेशन चलाने वाला भी ताला लगाकर फरार हो गया। लोगों की भीड़ बढ़ते ही तनाव की स्थिति हो गई। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय मौके पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दे शांत कराया। इसके बाद लोग लौटे।
दोस्त बोला, फैजान पर हमला किया गया
मां जैनब ने बताया कि फैजान तीसरी कक्षा तक पढ़ा था। इसके बाद पढ़ाई छोड़कर एक ठेले पर काम कर रहा था। सिलेंडर की दिक्कत के चलते ठेले का काम छूट गया था, इसीलिए वह घर पर ही रहता था। सुबह 11 बजे वह घर से खाना खाकर निकला था। करीब आधे घंटे बाद ही फैजान का दोस्त घर आया और बोलने लगा कि फैजान को चाकू मार दिया। पति को सूचना देकर वह परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंची तो पता चला कि फैजान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंची तो बेटे की मौत हो चुकी थी। बेटे की मौत के चलते जैनब का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं हत्या के आरोपी भी परिजनों के साथ मकान पर ताला लगाकर फरार हो गया।
लोगों ने नाराजगी जताकर हंगामा किया
फैजान की मौत की खबर सुनकर परिवार के लोग एकत्रित हो गए। परिवार के लोग आसपास के लोगों को लेकर नाईपुरा कॉलोनी स्थित गेम की दुकान पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने आश्वासन देकर शांत कराया, जिसके बाद लोग लौट लौटे।
नाबालिग आरोपी का पिता और चाचा भी हत्यारोपी
एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि फैजान की हत्या के मामले में भाई की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उन्होंने सिर्फ किशोर पर आरोप लगाया है, जिसे पुलिस तलाश रही है। आरोपी किशोर सातवीं में पढ़ता है। जानकारी में पता चला है कि जिस किशोर पर हत्या का आरोप लगा है, उसके पिता और चाचा साल 2024 में मजदूर की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। चाचा कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूट कर आया है, जबकि पिता अभी भी जेल में बंद है।
जीत-हार को लेकर हुआ था विवाद
पूछताछ में पता चला है कि दोनों अक्सर यहां पर गेम खेलते थे। बताया गया कि हत्या से पहले दोनों में विवाद हुआ था। उस समय वीडियो गेम स्टेशन संचालक ने दोनों को शांत कराकर घर भेज दिया था। हालांकि, पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय कोई विवाद नहीं हुआ। फैजान बैठा था और हमलावर ने आते ही वार कर दिया। इससे साफ है कि आरोपी ने पहले ही हत्या की साजिश रची थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप