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गाजियाबाद में वीडियो गेम के झगड़े में बच्चे की हत्या, सांप्रदायिक तनाव

Apr 09, 2026 07:09 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में वीडियो गेम हार जीत को लेकर झगड़ के बाद एक किशोर की हत्या कर दी गई। आरोपी भी नाबालिग है। दोनों के अलग-अलग धर्म से होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। हालांकि, पुलिस ने मामला शांत करा दिया है।

गाजियाबाद में वीडियो गेम के झगड़े में बच्चे की हत्या, सांप्रदायिक तनाव

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र में बुधवार को वीडियो गेम खेलने के विवाद में एक किशोर को दूसरे ने चाकू से गोदकर मार डाला। मामला दो अलग-अलग धर्म का होने की वजह से घटनास्थल पर तनाव हो गया। गनीमत रही कि पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। पुलिस आरोपी को तलाश रही है।

फिरोजाबाद के मूलनिवासी नईम लोनी बॉर्डर की आर्य नगर कॉलोनी में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी जैनब, बेटे मोबिन, फरमान, जैद, बेटी इलमा के अलावा 16 वर्षीय बेटा फैजान था। नईम मजदूरी करते हैं। नईम रोजाना की तरह सुबह काम पर चले गए थे। बड़ा बेटा मोबिन पानी के प्लांट पर काम करता है। फैजान बुधवार सुबह करीब 11 बजे घर से निकला था। वह पास की नाईपुरा कॉलोनी स्थित वीडियो गेम स्टेशन पर पहुंचकर गेम खेलने लगा। फैजान के पहुंचते ही दूसरे धर्म का 14 वर्षीय किशोर आया और आते ही फैजान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। पेट और सीने में कई वार लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी फरार हो गया।

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अस्पताल में फैजान की मौत

आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से फैजान को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। जहां चिकित्सकों ने फैजान को मृत घोषित कर दिया। दिनदहाड़े किशोर की हत्या के पार परिजन और आसपास के लोग पहुंचे और नाराजगी जताई। इसी बीच घर में वीडियो गेम स्टेशन चलाने वाला भी ताला लगाकर फरार हो गया। लोगों की भीड़ बढ़ते ही तनाव की स्थिति हो गई। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय मौके पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दे शांत कराया। इसके बाद लोग लौटे।

दोस्त बोला, फैजान पर हमला किया गया

मां जैनब ने बताया कि फैजान तीसरी कक्षा तक पढ़ा था। इसके बाद पढ़ाई छोड़कर एक ठेले पर काम कर रहा था। सिलेंडर की दिक्कत के चलते ठेले का काम छूट गया था, इसीलिए वह घर पर ही रहता था। सुबह 11 बजे वह घर से खाना खाकर निकला था। करीब आधे घंटे बाद ही फैजान का दोस्त घर आया और बोलने लगा कि फैजान को चाकू मार दिया। पति को सूचना देकर वह परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंची तो पता चला कि फैजान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंची तो बेटे की मौत हो चुकी थी। बेटे की मौत के चलते जैनब का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं हत्या के आरोपी भी परिजनों के साथ मकान पर ताला लगाकर फरार हो गया।

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लोगों ने नाराजगी जताकर हंगामा किया

फैजान की मौत की खबर सुनकर परिवार के लोग एकत्रित हो गए। परिवार के लोग आसपास के लोगों को लेकर नाईपुरा कॉलोनी स्थित गेम की दुकान पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने आश्वासन देकर शांत कराया, जिसके बाद लोग लौट लौटे।

नाबालिग आरोपी का पिता और चाचा भी हत्यारोपी

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि फैजान की हत्या के मामले में भाई की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उन्होंने सिर्फ किशोर पर आरोप लगाया है, जिसे पुलिस तलाश रही है। आरोपी किशोर सातवीं में पढ़ता है। जानकारी में पता चला है कि जिस किशोर पर हत्या का आरोप लगा है, उसके पिता और चाचा साल 2024 में मजदूर की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। चाचा कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूट कर आया है, जबकि पिता अभी भी जेल में बंद है।

जीत-हार को लेकर हुआ था विवाद

पूछताछ में पता चला है कि दोनों अक्सर यहां पर गेम खेलते थे। बताया गया कि हत्या से पहले दोनों में विवाद हुआ था। उस समय वीडियो गेम स्टेशन संचालक ने दोनों को शांत कराकर घर भेज दिया था। हालांकि, पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय कोई विवाद नहीं हुआ। फैजान बैठा था और हमलावर ने आते ही वार कर दिया। इससे साफ है कि आरोपी ने पहले ही हत्या की साजिश रची थी।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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