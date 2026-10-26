पत्नी के जिम ट्रेनर ने पति को मारा चाकू, हत्या की कोशिश की FIR होगी दर्ज
गाजियाबाद के वसुंधरा में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने के आरोप में पुलिस ने जिम ट्रेनर प्रताप सिंह को हिरासत में लिया है। घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बताई गई है। पुलिस परिवार की शिकायत मिलने के बाद हत्या की कोशिश के आरोप में FIR दर्ज करने की बात कह रही है।
गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित एक रिहायशी सोसायटी में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान शामली जिले के रहने वाले प्रताप सिंह (30) के रूप में हुई है। वह वसुंधरा में रहता है और जिम ट्रेनर है। पुलिस के मुताबिक, घायल व्यक्ति की हालत स्थिर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
हत्या की कोशिश की दर्ज होगी FIR
पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है। उनके जल्द पहुंचने की उम्मीद है। परिवार की शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में महिला से भी पूछताछ की जा रही है।
शरीर पर किए चाकू से वार
एसीपी ने बताया कि आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि परिवार की शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदिरापुरम थाने के एसएचओ अजय कुमार ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि घायल व्यक्ति को पास के एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके शरीर पर चाकू से किए गए दो से तीन वार के निशान हैं। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई गई है।
फ्लैट की पहली मंजिल पर हुआ हमला
पुलिस के अनुसार, चाकू से हमला दंपती के वसुंधरा स्थित आवासीय सोसायटी के फ्लैट की पहली मंजिल पर हुआ। घायल व्यक्ति और उसकी पत्नी केंद्र सरकार के एक विभाग में वरिष्ठ लेखाकार (सीनियर अकाउंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।
पुलिस ने बताया कि महिला ने इसी साल फरवरी में इलाके के एक जिम में जाना शुरू किया था। आरोपी प्रताप सिंह उसी जिम से जुड़ा ट्रेनर है। हालांकि, हमले के पीछे की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस पूछताछ और शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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