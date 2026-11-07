इन जिहादियों को ऐसा जवाब मिलेगा कि…; गाजियाबाद में पुलिस चौकी में धमाके पर क्या बोले विधायक नंदकिशोर गुर्जर
लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर धमाका करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इन जिहादियों को ऐसा जवाब मिलेगा कि इनकी सात पीढ़ियां भूल जाएंगी।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के तहत वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात धमाका हो गया। इसमें एक शख्स घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि धमाके से पुलिस चौकी की खिड़की के शीशे टूट गए जबकि वहां मौजूद एक व्यक्ति घायल हो गया। । व्यक्ति फूड डिलीवरी एजेंट है। 'तहरीक उल मुजाहिदीन' नाम के संगठन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस धमाके की जिम्मेदारी ली है, हालांकि पुलिस इस सोशल मीडिया पोस्ट की वैधता का पता लगा रही है। इस बीच लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर धमाका करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इन जिहादियों को ऐसा जवाब मिलेगा कि इनकी सात पीढ़ियां भूल जाएंगी।
नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे बिना किसी चिंता के दीवाली का त्योहार मनाएं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उन्होंने विस्फोट करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि इन जिहादियों को ऐसा जवाब मिलेगा कि इनकी सात पीढ़ियां भूल जाएंगी। अगर पाकिस्तान में घूसकर मारना पड़ा त वो भी करेंगे।
खिड़कियां टूटी, दीवारों में दरार
बताया जा रहा है कि ये धमाका इतना तेज था कि चौकी की दो खिड़कियां टूट गईं, जबकि दीवार में भी दरार आ गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रिजुल कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से फोन पर बातचीत में बताया, 6 नवंबर को रात करीब 9 बजे, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के तहत आने वाली वसुंधरा पुलिस चौकी में एक धमाका हुआ। चौकी की दो खिड़कियों के शीशे टूट गए और उनमें दरारें आ गईं। उस समय वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। कांच का एक टुकड़ा लगने से एक डिलीवरी बॉय के सिर में चोट आई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। अब वह पूरी तरह ठीक है। बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है।
'तहरीक-ए-मुजाहिदीन' की तरफ से इस धमाके की जिम्मेदारी लेने के दावे पर उन्होंने कहा, "मामले की जांच की जा रही है। मौके पर बारूद, विस्फोटक या ऐसी ही कोई अन्य सामग्री नहीं मिली है। डॉग स्क्वॉड की जांच में भी ऐसा कुछ नहीं मिला।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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