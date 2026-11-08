वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका आतंकी साजिश? PAK के शहजाद भट्टी पर हमला कराने का शक

गाजियाबाद की वसुंधरा चौकी पर धमाके के बाद यूपी एटीएस से लेकर तमाम केंद्रीय खुफिया एजेंसियां इस घटना की जांच में जुटीं। पुलिस को यह शक है कि पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के इशारे पर चौकी के ऊपर विस्फोटक एलिवेटेड रोड से फेंका गया था।

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में हुआ धमाका आतंकी हमला हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का इसमें हाथ हो सकता है। वहीं, शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि पुलिस चौकी पर एलिवेटेड रोड के ऊपर खड़े होकर विस्फोटक फेंका गया। धमाका छत पर हुआ, जिसका सीधा असर दीवारों और खिड़की पर पड़ा। इसी के चलते कांच टूटा।

चौकी में हुए धमाके के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दीपावली पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने में जुटी थी। इसी बीच पुलिस चौकी पर ही धमाका होने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। अधिकारी आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराए। अब तक की जांच में यह दावा किया जा रहा है कि विस्फोटक चौकी की छत पर एलिवेटेड रोड से फेंका गया। एटीएस से जुड़े सूत्रों की मानें तो इस हमले के पीछे पाक आतंकी शहजाद भट्टी का हाथ हो सकता है। शहजाद आए दिन भारत के लोगों को तरह-तरह की धमकी देता है।

सूत्रों का कहना है कि उसके कई गुर्गे भारत में हैं, जो उसके कहने पर पूर्व में भी धमकी भरा खत डाल चुके हैं। ऐसे में एजेंसियों का पहला शक उसी पर है।

कौशांबी थाना पुलिस ने मार्च 2026 में पाकिस्तान के लिए रेकी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पांच नाबालिग समेत कई आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनके फोन से पाकिस्तानी नंबर पर वॉट्सऐप के जरिये देश के प्रमुख सैन्य ठिकानों, रेलवे स्टेशन व कई हस्तियों के फोटो व वीडियो लोकेशन के टैग के साथ भेजे गए थे। दो स्टेशनों पर लाइव कैमरे भी लगाए थे, जिनकी निगरानी पाकिस्तान से की जा रही थी। इस गिरोह के सदस्य भी शहजाद भट्टी से बात करते थे।

कैमरे चोरी हो चुके सूत्रों ने बताया कि हमले से पहले रेकी भी की गई थी। हमलावर के लिए यह रोड इसलिए भी मुफीद है कि इस पर वाहनों का दबाव कम रहता है। यहां पर पूर्व में कैमरे लगे थे, जो चोरी हो गए थे। वहीं, नीचे सड़क और चौकी के आसपास लगे कैमरों का फोकस नीचे ही रहता है। ऐसे में कैमरे से बचकर हमला करने के लिए एलिवेटेड रोड को चुना गया।

स्कूटी के बारे में छानबीन पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार सुबह एलिवेटेड रोड पर एक स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी मिली। यह स्कूटी पुलिस चौकी के आसपास से ही बरामद की गई है। स्कूटी के बारे में पता लगाया जा रहा है कि किसकी है और कितनी देर यहां खड़ी थी। वहीं, सर्विलांस टीम भी एलिवेटेड रोड और चौकी के आसपास के इलाके के डाटा की छानबीन कर रही है। संदिग्ध नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है।

रिपोर्ट लखनऊ भेजी गई आईबी, यूपी एटीएस, एनआईए के अलावा स्थानीय खुफिया इकाई, विशेष जांच शाखा, दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसी शनिवार दिनभर जांच में जुटी रहीं। सभी अपने-अपने एंगल से चौकी का मुआयना किया और धमाके का आकलन किया। वहीं, गाजियाबाद पुलिस ने इस धमाके की शुरुआती रिपोर्ट बनाकर लखनऊ मुख्यालय को भेज दी है।

वसुंधरा चौकी संवेदनशील वसुंधरा पुलिस चौकी संवेदनशील पॉइंट में आती है, क्योंकि ऊपर से गुजर रहा एलिवेटेड रोड वीवीआईपी मार्ग है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वीआईपी हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली इसी मार्ग से गुजरते हैं। यही कारण है कि पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर में सुरक्षा बढ़ाई जा रही। खासकर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस डिपो के आसपास।