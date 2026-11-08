गाजियाबाद की पुलिस चौकी ब्लास्ट केस में FIR दर्ज, शहजाद भट्टी गैंग पर पुलिस की पैनी नजर
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में दिल्ली-एनसीआर में शाहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ी संभावित आतंकवादी गतिविधियों के पहलू को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पुलिस ने इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात हुए विस्फोट के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि चौकी में तैनात उपनिरीक्षक विकास सिंह की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस चौकी के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूटे
सूत्रों के मुताबिक, इस घटना के वक्त चौकी में मौजूद उपनिरीक्षक विकास सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि विस्फोट से पुलिस चौकी के दरवाजों और खिड़कियों के शीशे टूट गए तथा वहां रखा कुछ सामान मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। इस बीच, आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के उपमहानिरीक्षक अभिषेक यादव ने शनिवार शाम घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के संबंध में जानकारी ली।
शाहजाद भट्टी के नेटवर्क पर पुलिस की पैनी नजर
सूत्रों के अनुसार, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं। जांच में दिल्ली-एनसीआर में शाहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ी संभावित आतंकवादी गतिविधियों के पहलू को भी ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
एलिवेटेड रोड से एक लावारिस स्कूटी भी बरामद हुई
पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल के आसपास एलिवेटेड रोड से एक लावारिस स्कूटी भी बरामद हुई है। आशंका है कि विस्फोट में शामिल लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि विस्फोट में मामूली रूप से घायल हुआ एक डिलीवरी कर्मी स्थानीय अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर चला गया है। आगे की जांच तेजी से जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें