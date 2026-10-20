गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में दर्दनाक हादसा; 3 महिलाओं को लगा करंट, 2 की मौत, 1 का इलाज जारी

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सुबह-सुबह दर्दनाक खबर सामने आई है। खेत में काम करने गई तीन महिलाएं करंट लगने से झुलस गईं। इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि तीसरी महिला का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

योगेन्द्र सागर, गाजियाबाद गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में मंगलवार सुबह खेत में काम करने गई तीन महिलाएं टूटे बिजली के तार की चपेट में आ गईं। करंट लगने से तीनों गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजन उन्हें संजयनगर स्थित सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दो महिलाओं की मौत हो गई। तीसरी महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है।

पुलिस के अनुसार, हादसा मंगलवार सुबह करीब 6 बजे मिगसन सोसाइटी के सामने 22 सीजी स्टेडियम के पास हुआ। बदायूं जिले के कादरचौक थाना क्षेत्र के खिरिया बाखरपुर गांव की रहने वाली तीन महिलाएं राजनगर एक्सटेंशन में झुग्गी के पास स्थित खेत में काम करने गई थीं। इसी दौरान वहां बिजली का एक तार टूटा हुआ था। महिलाएं उसकी चपेट में आ गईं। करंट लगने से तीनों गंभीर रूप से झुलस गईं।

बदायूं की रहने वाली हैं तीनों महिलाएं घटना के बाद तीनों महिलाओं को इलाज के लिए परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में इलाज के दौरान दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीसरी का इलाज जारी है। मृतकाओं की पहचान 50 वर्षीय सत्यवती पत्नी थान सिंह, 20 वर्षीय रूबी पत्नी शिवम के रूप में हुई है। वहीं 18 वर्षीय देवश्री पुत्री थान सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है।

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मंगलवार सुबह करीब सवा 8 बजे मिली। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। एसीपी का कहना है कि करंट से झुलसी तीसरी महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। सभी महिलाएं वर्तमान में मिशन सोसाइटी के सामने रह रही थीं। दोनों मृत महिलाओं का पंचायतनामा कराकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।