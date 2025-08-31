Ghaziabad two thousand students admission still pending even after 9 months right to education 9 महीने बाद भी दो हजार बच्चों का नहीं हुआ एडमिशन, गाजियाबाद में पैरेंट्स परेशान, Ncr Hindi News - Hindustan
9 महीने बाद भी दो हजार बच्चों का नहीं हुआ एडमिशन, गाजियाबाद में पैरेंट्स परेशान

चरणवार हर महीने की एक तारीख को आवेदन शुरू हुए और 24 तारीख को ड्रॉ हुआ। दाखिला भी उसी माह में होना चाहिए था, लेकिन कुल 6306 में से 4206 बच्चों को दाखिला मिला है। शेष 2100 बच्चे दाखिले से वंचित हैं। 

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 31 Aug 2025 09:36 AM
गाजियाबाद में आरटीई दाखिला प्रक्रिया शुरू हुए नौ महीने बीत गए हैं, लेकिन जिले के दो हजार से अधिक बच्चे अब भी दाखिले के लिए भटक रहे हैं। वहीं, अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई ) के तहत एक दिसंबर 2024 में दाखिला प्रक्रिया शुरु हुई थी। पहली लॉटरी 24 दिसंबर को निकाली गई। उसके बाद जनवरी 2025, फरवरी और मार्च में कुल चार चरणों में गरीब बच्चों का चयन दाखिले के लिए किया गया। इन चरणों में कुल 6,306 बच्चों का नाम निकला, जिनका दाखिला शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों में कराना था।

चरणवार हर महीने की एक तारीख को आवेदन शुरू हुए और 24 तारीख को ड्रॉ हुआ। दाखिला भी उसी माह में होना चाहिए था, लेकिन कुल 6306 में से 4206 बच्चों को दाखिला मिला है। शेष 2100 बच्चे दाखिले से वंचित हैं। यह अभिभावक स्कूलों के चक्कर लगा लगाकर थक चुके हैं। अनेकों शिकायतें भी शिक्षा विभाग में कीं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नोटिस तो दिए मगर कार्रवाई नहीं की। शिक्षा विभाग और प्रशासन ने स्कूलों संग बैठकें भी की पर वह भी बेनतीजा रहीं। प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ बच्चों को ही दाखिला मिला। शेष बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जबकि स्कूलों में आधा सत्र बीत चुका है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से इन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है।

हर वर्ष वंचित रह जाते हैं बच्चे

शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते जिले में हर साल लगभग दो हजार से ढाई हजार बच्चों को आरटीई का दाखिला नहीं मिलता। स्कूल दाखिले नहीं देते और विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। साल 2021-22 में 2860 बच्चों को दाखिला नहीं मिला था। साल 2022-23 में 2092 बच्चे वंचित रह गए थे। साल 2023-24 में 2545 बच्चों को दाखिला नहीं मिला। साल 2024-25 में 2354 बच्चे बगैर दाखिले के रह गए थे। वहीं इस वर्ष भी 1806 बच्चों की शिक्षा दांव पर है।