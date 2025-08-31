9 महीने बाद भी दो हजार बच्चों का नहीं हुआ एडमिशन, गाजियाबाद में पैरेंट्स परेशान

चरणवार हर महीने की एक तारीख को आवेदन शुरू हुए और 24 तारीख को ड्रॉ हुआ। दाखिला भी उसी माह में होना चाहिए था, लेकिन कुल 6306 में से 4206 बच्चों को दाखिला मिला है। शेष 2100 बच्चे दाखिले से वंचित हैं।

गाजियाबाद में आरटीई दाखिला प्रक्रिया शुरू हुए नौ महीने बीत गए हैं, लेकिन जिले के दो हजार से अधिक बच्चे अब भी दाखिले के लिए भटक रहे हैं। वहीं, अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई ) के तहत एक दिसंबर 2024 में दाखिला प्रक्रिया शुरु हुई थी। पहली लॉटरी 24 दिसंबर को निकाली गई। उसके बाद जनवरी 2025, फरवरी और मार्च में कुल चार चरणों में गरीब बच्चों का चयन दाखिले के लिए किया गया। इन चरणों में कुल 6,306 बच्चों का नाम निकला, जिनका दाखिला शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों में कराना था।

चरणवार हर महीने की एक तारीख को आवेदन शुरू हुए और 24 तारीख को ड्रॉ हुआ। दाखिला भी उसी माह में होना चाहिए था, लेकिन कुल 6306 में से 4206 बच्चों को दाखिला मिला है। शेष 2100 बच्चे दाखिले से वंचित हैं। यह अभिभावक स्कूलों के चक्कर लगा लगाकर थक चुके हैं। अनेकों शिकायतें भी शिक्षा विभाग में कीं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नोटिस तो दिए मगर कार्रवाई नहीं की। शिक्षा विभाग और प्रशासन ने स्कूलों संग बैठकें भी की पर वह भी बेनतीजा रहीं। प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ बच्चों को ही दाखिला मिला। शेष बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जबकि स्कूलों में आधा सत्र बीत चुका है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से इन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है।