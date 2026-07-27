गाजियाबाद में बंद मकान में महिला की सड़ी-गली लाश मिली, गले में लगा था फंदा; दूसरा पति फरार
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी स्थित पूजा कॉलोनी में बंद मकान से 52 वर्षीय महिला प्रमिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। महिला के गले में रस्सी का फंदा मिला है। घटना के बाद से उसका दूसरा पति फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें जुटी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे।
हरदीप श्रीवास्तव, गाजियाबाद
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित पूजा कॉलोनी में एक बंद मकान से 52 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मकान से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा तो कमरे के अंदर महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला। महिला के गले में रस्सी का फंदा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला के साथ रहने वाला उसका दूसरा पति फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें लगाई गई हैं।
पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान प्रमिला (52) के रूप में हुई है। वह अपने दूसरे पति पवन और सात वर्षीय बेटी विद्या के साथ पूजा कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, परिवार करीब 10 दिन पहले ही इस मकान में रहने आया था। शनिवार से मकान पर ताला लगा हुआ था। रविवार सुबह मकान से बदबू आने और दरवाजे के बाहर मक्खियां मंडराने पर पड़ोसियों ने इसकी जानकारी मकान मालिक और पुलिस को दी।
सहायक पुलिस आयुक्त राम किशन ने बताया कि पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो महिला का शव काफी सड़ी-गली अवस्था में मिला। प्रारंभिक जांच में महिला के गले में रस्सी का फंदा भी मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।
जांच के दौरान मृतका की बहन की बेटी ने पुलिस को बताया कि प्रमिला की पहली शादी पिंटू नामक व्यक्ति से हुई थी, जिससे उसकी एक बेटी विद्या है। बाद में वह पवन के साथ रहने लगी थी। पवन की पहली पत्नी से भी दो बेटियां हैं। दोनों पिछले करीब सात वर्षों से साथ रह रहे थे और उनके बीच अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था। परिजनों के अनुसार, प्रमिला ने करीब पांच दिन पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़ दिया था।
पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से पवन लापता है। उसकी तलाश के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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