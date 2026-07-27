Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद में बंद मकान में महिला की सड़ी-गली लाश मिली, गले में लगा था फंदा; दूसरा पति फरार

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी स्थित पूजा कॉलोनी में बंद मकान से 52 वर्षीय महिला प्रमिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। महिला के गले में रस्सी का फंदा मिला है। घटना के बाद से उसका दूसरा पति फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें जुटी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे।

delhi murder trilokpuri
प्रतीकात्मक तस्वीर

हरदीप श्रीवास्तव, गाजियाबाद

गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित पूजा कॉलोनी में एक बंद मकान से 52 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मकान से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा तो कमरे के अंदर महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला। महिला के गले में रस्सी का फंदा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला के साथ रहने वाला उसका दूसरा पति फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की दो टीमें लगाई गई हैं।

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान प्रमिला (52) के रूप में हुई है। वह अपने दूसरे पति पवन और सात वर्षीय बेटी विद्या के साथ पूजा कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, परिवार करीब 10 दिन पहले ही इस मकान में रहने आया था। शनिवार से मकान पर ताला लगा हुआ था। रविवार सुबह मकान से बदबू आने और दरवाजे के बाहर मक्खियां मंडराने पर पड़ोसियों ने इसकी जानकारी मकान मालिक और पुलिस को दी।

ये भी पढ़ें:कॉकरोच जनता पार्टी को कौन दे रहा पैसा? अभिजीत दीपके ने खोला फंडिंग का राज

सहायक पुलिस आयुक्त राम किशन ने बताया कि पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो महिला का शव काफी सड़ी-गली अवस्था में मिला। प्रारंभिक जांच में महिला के गले में रस्सी का फंदा भी मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

जांच के दौरान मृतका की बहन की बेटी ने पुलिस को बताया कि प्रमिला की पहली शादी पिंटू नामक व्यक्ति से हुई थी, जिससे उसकी एक बेटी विद्या है। बाद में वह पवन के साथ रहने लगी थी। पवन की पहली पत्नी से भी दो बेटियां हैं। दोनों पिछले करीब सात वर्षों से साथ रह रहे थे और उनके बीच अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था। परिजनों के अनुसार, प्रमिला ने करीब पांच दिन पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़ दिया था।

ये भी पढ़ें:‘दिल्ली को उबालने वालों को फंड किसने दिया?’ SC के वकील ने CJP पर उठाए सवाल

पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से पवन लापता है। उसकी तलाश के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।