Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad triple suicide: Police to trace phones sold by father, verify gaming obsession claim
ट्रिपल सिस्टर सुसाइड: बिके हुए फोन ढूंढेगी पुलिस, क्या ‘कोरियन गेम’ बना मौत की वजह?

ट्रिपल सिस्टर सुसाइड: बिके हुए फोन ढूंढेगी पुलिस, क्या ‘कोरियन गेम’ बना मौत की वजह?

संक्षेप:

अब पुलिस उन फोन को खोजने में जुटी हुई है, ताकि डिवाइस से डाटा निकालकर वेरिफाई किया जा सके- क्या लड़कियां सच में कोई टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम खेल रहीं थीं। जिसके चलते ही उन्होंने एक साथ आत्महत्या की।

Feb 06, 2026 02:50 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, गाजियाबाद
गाजियाबाद में आत्महत्या करने वाली तीनों नाबालिग बहनें क्या कोरियन गेम की लत का शिकार थीं? क्या गेमिंग के जुनून के चलते ही तीनों सगी बहनों ने आत्महत्या की? इन सवालों के सही जवाब पता लगाने के लिए लड़कियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन की जांच-पड़ताल जरूरी है। इसी कड़ी में पुलिस को एक बढ़त मिली है। पुलिस को उन फोन के IMEI नंबर मिल गए हैं, जिनका लड़कियां इस्तेमाल कर रही थीं।

मगर एक समस्या ये है कि पिता ने उन फोन को बेच दिया था। इसलिए अब पुलिस उन फोन को खोजने में जुटी हुई है, ताकि डिवाइस से डाटा निकालकर वेरिफाई किया जा सके- क्या लड़कियां सच में कोई टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम खेल रहीं थीं। जिसके चलते ही उन्होंने एक साथ आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया और 9वीं मंजिल से कूदकर खुदको खत्म कर लिया।

पिता का दावा- बेटियां गेमिंग की शिकार थीं

पुलिस ने जांच के हिस्से के तौर पर घटनाओं के सीक्वेंस को रिक्रिएट करते हुए गुरुवार को लड़कियों के पिता और उनकी पत्नी से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि इस मामले को सुसाइड माना जा रहा है। पिता ने दावा किया है कि लड़कियां ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार थीं। अब पुलिस इन दावों को भी वेरिफाई करने में जुटी है कि आखिर पूरा मामला क्या है।

पिता ने बेंच दिए थे फोन, पुलिस को मिले IMEI नंबर

डीसीपी (ट्रांस-हिंडन) निमिश पाटिल ने बताया- "लड़कियों के पिता चेतन कुमार ने निशिका के लिए करीब 3 महीने पहले और प्राची के लिए करीब 15 दिन पहले एक मोबाइल फोन खरीदा था। “कोरियन कल्चर के प्रति उनके बढ़ते जुनून को देखकर, पिता ने दोनों फ़ोन ज़ब्त कर लिए थे, जिसे बाद में बेच दिया था। हमें डिवाइस के IMEI नंबर मिल गए हैं।”

फोन का डाटा रिकवर करके पता चलेगा सच

DCP ने PTI को बताया, "हमारा पहला कदम खरीदारों का पता लगाना और फोन रिकवर करना होगा, जिसके बाद हम उनसे डेटा निकालकर यह वेरिफाई करेंगे कि किस तरह के ऑनलाइन गेम या एप्लिकेशन इस्तेमाल किए जा रहे थे।"

शुरूआती जांच में मिले सबूत अहम

आखिरी में आपको बताते चलें- पुलिस को अब तक कोरियन टास्क-बेस्ड एप्लिकेशन के इस्तेमाल की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए कोरियन गेम के चलते सुसाइड की पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन शुरूआती जांच में मिले सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शुरूआती जांच में गुरुवार को बहनों के कमरे से मिली नौ पेज की पॉकेट डायरी शामिल है, कोरियन कल्चर से गहरे लगाव और कथित पारिवारिक कलह की ओर इशारा करती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Ncr News
